“Big Mouth” Stagione 6: in arrivo su Netflix nell’ottobre 2022 e quello che sappiamo finora

Dopo un’altra stagione volgare e piena di ormoni, gli adolescenti pubescenti della Bridgeton Middle School torneranno ancora una volta per una sesta stagione su Netflix. Di seguito terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Grande bocca stagione 6, incluso cosa aspettarsi, notizie sul cast, aggiornamenti sulla produzione e data di uscita di Netflix.

Grande bocca è una sitcom animata per adulti originale Netflix creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett. La serie è vagamente basata sull’educazione di Nick Kroll e Andrew Goldberg e sulle loro esperienze di pubertà durante la loro giovinezza.

Quando Grande bocca la sesta stagione arriverà su Netflix?

L’uscita di ogni stagione di Grande bocca è stato regolare come un orologio e come previsto, è stato rivelato che la sesta stagione di Grande bocca arriverà su Netflix a ottobre 2022!

La data di uscita ufficiale della sesta stagione di Big Mouth è Venerdì 28 ottobre 2022!

Stato di rinnovo Netflix della sesta stagione di Big Mouth

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 15/11/2021)

Prima ancora che la quinta stagione andasse in onda, ne eravamo già a conoscenza Grande bocca era stato rinnovato per la sua sesta stagione. Prima dell’uscita della terza stagione nell’ottobre 2019, a luglio 2019 Netflix lo ha annunciato Grande bocca era stato rinnovato fino alla sesta stagione.

Indipendentemente dal fatto che la serie fosse già stata rinnovata o meno, Grande bocca avrebbe sicuramente visto un rinnovamento grazie al modo in cui la serie continua a funzionare. Al momento della scrittura Grande bocca è nella top ten di cinquanta paesi diversi, che include un posto numero uno nell’ambita top ten degli Stati Uniti.

Cosa aspettarsi dalla sesta stagione di Grande bocca?

Nick

Dopo essere stato schiacciato dal cuore da Jessi e umiliato pubblicamente di fronte ai suoi compagni di classe, il cimice di Nick si è trasformato in un verme dell’odio. Alla fine, Nick ha superato il suo odio per Jessi e tutto il resto intorno a lui dopo aver incontrato la sua vita reale e la sua controparte adulta Nick Kroll.

Nella prossima stagione possiamo aspettarci che Nick recuperi il tempo perso essendo così arrabbiato con i suoi amici e la sua famiglia. Naturalmente, gli impulsi e gli ormoni della pubertà probabilmente si ribelleranno quando farà i conti con la crescita.

Andrea

Andrew è stato un adolescente particolarmente eccitato per tutta la stagione 5 e, sebbene Maury sia rimasto colpito, molti dei suoi amici sono rimasti disgustati dal suo comportamento. Tuttavia, Andrew è diventato davvero una persona e con ogni stagione che passa diventa sempre più sicuro di sé.

Aspettati che Andrew intensifichi i suoi sforzi per trovare una ragazza e nuovi modi per togliersi di dosso, mentre Maury sta lì orgoglioso del suo protetto.

Jessi

Dopo aver esplorato la sua sessualità, Jessi si rende conto di essere attratta anche dalle donne e dagli uomini. È stata anche la ragione per cui Ali ha rotto con la sua ragazza, Samira, che era incredibilmente gelosa dell’amicizia di Jessi e Ali. L’amicizia della coppia ha anche portato Jessi a trascurare la sua amicizia con Missy. Entro la fine della stagione, Jessi ha riparato la sua amicizia con Missy e una nuova storia d’amore è iniziata tra lei e Ali.

La prossima stagione vedrà sicuramente Jessi esplorare la sua storia d’amore in erba con Ali, e dato che Ali è già una persona estremamente attiva sessualmente, possiamo vedere Jessi impazzire perché la sua inesperienza in camera da letto potrebbe non essere sufficiente per soddisfare il suo nuovo partner.

Jay

Da quando si è dichiarato bisessuale, Jay ha passato un brutto periodo cercando di trovare un partner che potesse soddisfarlo sessualmente ed emotivamente. Dopo essersi stancato di essere il compagno di Charles Lu, Jay alla fine ha scoperto che Matthew ha una cotta per lui e, dopo un inizio difficile, la coppia ha ora una relazione. Inbetween Jay si è riunito brevemente con Lola, ma dopo aver realizzato quanto fosse diventata tossica la sua relazione con Lola, ha deciso invece di andare per Matthew.

Jay è già uno degli adolescenti sessualmente più attivi della scuola, tuttavia, Matthew è il meno esperto dei due. Matthew è il tipo che soddisfa emotivamente Jay, ma resta da vedere se porteranno o meno la loro relazione in erba al livello successivo.

Missy

Missy ha avuto una stagione terribilmente turbolenta, che l’ha resa una ragazzina arrabbiata. Dopo aver quasi distrutto le sue amicizie diffondendo voci dannose a scuola e il suo cattivo atteggiamento nei confronti della sua famiglia, Missy è arrivata sul punto di perdere tutti. Ma dopo le scuse di Jessi, Missy si è resa conto delle sue malefatte e il suo verme dell’odio si è trasformato in un insetto dell’amore, poiché Missy ha imparato ad amare se stessa.

Missy ha perso una relazione con DeVon, che ha deciso di tornare alla sua relazione estremamente tossica con Devin. Ma con Missy che cresce sempre più in confidenza, Connie potrebbe finalmente essere in grado di convincere Missy a prendere DeVon per se stessa.

Quali membri del cast torneranno per la sesta stagione?

Ci aspettiamo che tutti i membri del cast principale e di supporto tornino per la sesta stagione di Big Mouth:

Il membro del cast dà la voce a Nick Kroll Nick | Maury il mostro degli ormoni | Allenatore Steve | Rick il mostro degli ormoni | Lola John Mulaney Andrew | menta | Nonno Andrea | Babe il bue blu | Il detective Florez Jessi Klein Jessi Jason Mantzoukas Jay | ragazzo | Socrate Ayo Edebiri Missy Fred Armisen Elliot Birch | Stavros | Bob il mostro ormonale Maya Rudolph Connie il mostro ormonale | Diana | Bonnie il mostro ormonale Jordan Peele Fantasma di Duke Ellington | Freddie Mercury | David Bowie | Il principe Andréj Rannells Matthew MacDell Paula Pell Barbara Glouberman Richard Kind Marty Glouberman Thandiwe Newton Mona il mostro ormonale

La sesta stagione sarà l’ultima di Grande bocca?

Allo stato attuale, Big Mouth è stato rinnovato solo fino alla sesta stagione e non ci sono notizie su una potenziale settima stagione. Data la direzione della storia, non sarebbe sorprendente se la sesta stagione fosse l’ultima di Big Mouth, tuttavia, potremmo vedere Netflix aggiungere un’altra o due stagioni alla sua più grande serie comica animata per adulti.

