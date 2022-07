“Big Mouth” e l’attrice “Thor” della Marvel si sono sentite malate dopo l’aratura di Brock Lesnar al WWE Summer Slam

Non c’è nessun’altra industria dell’intrattenimento basata sul wrestling che abbia accumulato un numero di fan così WWE ha. Sin dall’inizio dell’azienda, hanno stabilito un nome enorme tra i suoi fedeli fan di tutte le età della vita. E un grande contributo ad esso sono i suoi vari eventi di wrestling dal vivo. Da Da WrestleMania a SummerSlam, l’azienda ospita alcuni dei più grandi eventi dell’anno sportivo. E quest’anno SummerSlam è stato proprio questo. Tutte le partite programmate che includevano artisti del calibro di Logan Paul e l’iconico Brock Lesnar erano sufficienti per rendere la giornata di qualsiasi fan.

Ma sembra che abbia reso un nuovo fan di questo sport a un po’ male e li ha lasciati sotto shock. Vuoi scoprire chi era questo famoso fan? Quindi continua a leggere.

Tutta l’azione di Brock Lesnar ha lasciato questa celebrità sotto shock

SummerSlam è famoso per scaldarsi un po’. Nel corso degli anni, questo enorme evento di wrestling dal vivo è diventato popolare per aver regalato al mondo i suoi momenti più iconici della WWE. Tuttavia, al SummerSlam di quest’anno, ciò che Brock ha fatto passerà alla storia di questo sport come uno dei momenti più iconici di sempre. La lotta tra Brock Lesnar e regni romani nel finale della serata ha persino ottenuto così tanta popolarità da raggiungere nuove vette di spettatori.

Tra i nuovi fan che hanno assistito all’evento per la prima squadra c’era Netflix Grande bocca attrice Kat Dennings. Dopo aver visto tutti i combattimenti emozionanti, in particolare il combattimento “TractorSlam”. Lesnar e Reignsl’attrice ha twittato di essere stata colta alla sprovvista dai combattimenti.

Ho appena visto il mio primo #SummerSlam e non sto bene — Kat Dennings (@OfficialKat) 31 luglio 2022

In un rapido tweet di follow-up, Kat, che interpreta anche il ruolo di Darcy nei film di Thor e WandaVisionha scritto di come ora si sia innamorata della WWE. “Oh no, penso di amare la WWE” lei scrisse.

Chi ha vinto il main event di SummerSlam 2022?

Alla fine, Reigns ha sconfitto Lesnar ancora una volta con l’aiuto di Gli Usos e Paolo Heyman per mantenere il suo titolo. Reigns e Lesnar hanno anche dovuto respingere lo sforzo di Theory di incassare Soldi in banca contratto a metà partita, che ha aggiunto un altro strato di confusione al procedimento.

Cosa avete pensato del SummerSlam di quest’anno? Sentiti libero di condividere i tuoi pensieri con noi nei commenti.

Il post “Big Mouth” e l’attrice “Thor” della Marvel si sono sentiti male dopo che Brock Lesnar’s Ploughing al WWE Summer Slam è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.