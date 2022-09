“Beverly Hills Cop 4: Alex Foley” su Netflix: cosa sappiamo finora

Axel Foley, uno dei personaggi più iconici della carriera di Eddie Murphy, farà un trionfante ritorno nel prossimo futuro Beverly Hills poliziotto 4, che si conferma chiamato Il poliziotto di Beverly Hills: Axel Foley. Le riprese del film sono attualmente in corso fino alla fine di ottobre 2022 e ha due nuovi membri del cast. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Beverly Hills poliziotto 4 è una commedia originale Netflix in uscita e la quarta puntata di Il poliziotto di Beverly Hills franchising. Netflix è stato annunciato per la prima volta di ricevere il film a novembre 2019.

Dopo anni di ritardi, riscritture e spostamenti in diversi studi nel 2019, è stato confermato che il tanto atteso sequel sarebbe stato distribuito esclusivamente da Netflix.

Il suo ultimo grande ritardo risale al 2015, quando la Paramount ha ritirato il film dalla sua presunta uscita nel 2016.

Jerry Bruckheimer Films è lo studio dietro Beverly Hills Cop 4 produzione, diretto dal regista australiano Mark Molloy (noto per Mela al lavoro – The Underdogs). Questo dopo che Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno lasciato il progetto nell’aprile 2022.

Jerry Bruckheimer, Melissa Reide Eddie Murphy sono i produttori del film, mentre Josh Appelbaum, André Nemece Will Beall servire come scrittori.

Qual è la trama di Beverly Hills Cop 4?

Ora abbiamo un’idea aggiornata di cosa possiamo aspettarci dal quarto Il poliziotto di Beverly Hills film, provvisoriamente intitolato Il poliziotto di Beverly Hills: Axel Foley.

Come sapete, sono passati quasi 30 anni dall’uscita di Beverly Hills poliziotto 3 e avresti pensato che ora abbiamo un Axel Foley in pensione che torna alla polizia di Los Angeles.

Ecco cosa sappiamo finora:

“Axel Foley torna ancora una volta a Beverly Hills dopo aver ricevuto una telefonata da un vecchio amico che avverte che sua figlia Jane potrebbe essere in pericolo. Facendosi rapidamente nuovi nemici mentre si allea con Jane e il suo ex, il detective Bobby Tapia, Axel si ritrova coinvolto in una cospirazione che si estende tra cartelli mortali, persino la polizia di Beverly Hills.

Di chi sono i membri del cast Beverly Hills poliziotto 4?

Finora l’unico membro del cast confermato di Beverly Hills poliziotto 4 è Eddie Murphy, che riprenderà il suo ruolo iconico di Axel Foley.

Gli ultimi anni hanno visto una rinascita della carriera di Murphy, è stato eccellente nel suo lungometraggio di ritorno Dolemite è il mio nome. Per non parlare dell’incredibile successo In arrivo 2 America (2021) su Amazon Prime, che è stato seguito per 1,4 miliardi di minuti nella settimana di apertura.

Il 29 agosto, Deadline ha rivelato due nuovi membri del cast per la quarta puntata e ha confermato il titolo del film come da reportage precedente.

Joseph Gordon-Levitt (Potenza del progetto, Il processo il Chicago 7)

Taylor Paige (Zola, Bastone affilato)

A seguito di voci per cui John Ashton e il giudice Reinhold dovrebbero tornare Beverly Hills poliziotto 4. Abbiamo ricevuto la conferma ufficiale il 21 settembre che era il caso insieme alla notizia che appariranno altri volti precedenti!

giudice Reinhold tornerà a interpretare il detective Billy Rosewood

tornerà a interpretare il detective Billy Rosewood John Ahston tornerà a interpretare Sargeant Taggart

tornerà a interpretare Sargeant Taggart Paul Reiser tornerà a interpretare Jeffrey

tornerà a interpretare Jeffrey Bronson Pinchot tornerà a interpretare Serge

Qual è lo stato di produzione di Beverly Hills poliziotto 4?

Ci è voluto del tempo prima che il film iniziasse la produzione, ma il film è entrato in pre-produzione nel febbraio 2022.

Secondo Variety Insight, all’inizio del 2022, il nuovo film doveva essere girato a Detroit, nel Michigan, e a Los Angeles, in California. ProductionWeekly rileva che alcune delle riprese si svolgeranno a San Bernardino e Los Angeles, in California.

È stato confermato all’inizio del 2022 che la produzione sarebbe iniziata nel 2022, dato che la California Film Commission ha concesso a Netflix ben 15.759.000 dollari di crediti d’imposta per il film.

Da quando è stata annunciata la pre-produzione, Mark Molly ha sostituito Adil El Arbi e Bilall Fallah come registi del film.

Nuovi aggiornamenti suggeriscono che le riprese continuino Poliziotto di Beverly Hills: Alex F. dovrebbe iniziare il 29 agosto 2022. Le riprese dovrebbero concludersi alla fine di ottobre 2022.

I fan di Eddie Murphy vorranno anche tenere d’occhio l’imminente uscita di Netflix Voi gente film che debutterà nel 2022, e avrà Murphy nel ruolo principale.

Vale anche la pena notare che Variety ha dichiarato al momento dell’annuncio originale del quarto film che l’accordo significa anche che Netflix avrebbe prodotto un sequel aggiuntivo se questa voce dovesse andare bene.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Beverly Hills poliziotto 4 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!