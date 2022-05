Better Call Saul’s Spooge dovrebbe essere familiare ai fan di Breaking Bad

Walt e Jesse devono ancora presentarsi, ma la sesta e ultima stagione di Better Call Saul ha già offerto alcuni graditi richiami e cenni al suo predecessore, Breaking Bad.

Creato da Vince Gilligan e Peter Gould, lo spin-off di Saul Goodman presenta una serie di personaggi che erano nell’acclamata serie con Bryan Cranston nel ruolo centrale.

Da Gus a Mike, coloro che hanno visto Breaking Bad prima di intraprendere i Saul’s saranno senza dubbio ricompensati per la loro conoscenza. Tuttavia, l’episodio 4 della sesta stagione ha inaugurato il ritorno di un personaggio che potresti non ricordare.

David Ury riprende il ruolo di Spooge in Better Call Saul, quindi consideriamo per un momento la sua storia di Breaking Bad.

Spooge fa la sua apparizione in Better Call Saul

Hit and Run vede Spooge diventare uno degli ultimi clienti di Saul e ha cercato personalmente l’avvocato dopo aver sentito dell’aiuto che ha dato a Lalo Salamanca.

Tuttavia, l’abbiamo già incontrato in Breaking Bad.

Viene presentato nella seconda stagione come un tossicodipendente che minaccia Skinny Pete con un coltello. Lui e sua moglie riescono a rubare un grammo di metanfetamina all’amico di Jesse, che in seguito scopre dove vive Spooge.

Jesse arriva a casa con una pistola, chiedendo alla coppia di pagare per quello che hanno rubato o di restituire la droga. Dopo aver rubato un bancomat in precedenza, cerca di aprire la macchina per ripagare Jesse perforandolo dal basso.

Si arrabbia con sua moglie mentre è sotto la macchina, quindi lei si vendica e la ribalta, schiacciando Spooge a morte. Sebbene le persone in seguito credano che Jesse sia responsabile della morte, la moglie del defunto alla fine mette le cose in chiaro e confessa.

David Ury oltre Breaking Bad

L’attore americano di 48 anni ha recitato in numerosi altri progetti, sia sul grande che sul piccolo schermo.

Altri ruoli televisivi importanti includono Loggia 49 (ha giocato a Champ), Poteri (Dott. Morte), Grimm (Hoffmann), Zeke e Lutero (Don/Ron), e Eroi (Super). È stato anche più recentemente, ma per breve tempo, in artisti del calibro di of Magnum PI (Sam), Mi sono svegliato (Al Durian), e Tacoma FD (Buffalo Phil).

I ruoli cinematografici, d’altra parte, includono piccole apparizioni in film così grandi come Uccelli rapaci (Barista squallido), Kajillionaire (Cassa Minimar), e Tesoro nazionale: libro dei segreti (Barista).

I fan di Rob Zombie potrebbero riconoscerlo da film come 3 Dall’inferno (Travis O’Rourke) e 31 (Schizo-Testa) anche.

‘Ho individuato Spooge!’

Coloro che hanno visto solo Better Call Saul non faranno nulla dell’apparizione, ma i fan di Breaking Bad non hanno perso tempo a reagire al ritorno di Spooge.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

HOLY CRAP, SPOOGE E’ TORNATO… E STA BENE! #BetterCallSaul — Meglio chiamare Nathaniel! (@JBJblaze) 3 maggio 2022

Oh mio DIO SPOOGE. Questo episodio sta CONSEGNA. #BetterCallSaul — Ashley✌🏻️ (@AshleySacch) 3 maggio 2022

