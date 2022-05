Better Call Saul stagione 6 episodio 8 data di uscita confermata

La sesta stagione di Better Call Saul è andata avanti in modo invitante da quando è stata presentata per la prima volta ad aprile, mentre continuava a crescere fino all’inevitabile finale di stagione.

A differenza delle puntate precedenti, la sesta stagione è stata divisa in due parti e dopo il settimo episodio del 23 maggio, avremo raggiunto la fine della prima parte.

Di conseguenza, i fan si chiederanno senza dubbio quando Better Call Saul tornerà la stagione 6 per l’episodio 8.

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per Better Call Saul stagione 6 – episodi mostrati fino ad oggi*

Meglio chiamare Saulo | Rimorchio della serie | Netflix

BridTV

3856

Meglio chiamare Saulo | Rimorchio della serie | Netflix

835951

835951

centro

13872

Better Call Saul stagione 6: La storia finora

La sesta stagione di Better Call Saul è andata in onda su AMC negli Stati Uniti il ​​18 aprile 2022, gli spettatori internazionali potrebbero iniziare a guardare su Netflix dal 19 aprile.

La nuova stagione ha visto Jimmy e Kim mettere insieme i pezzi del loro piano per offuscare la reputazione di Howard Hamlin in modo che il caso Sandpiper si concluda prima, portando un giorno di paga di $ 2 milioni per Jimmy.

Il loro piano ha visto Jimmy piantare droghe false nell’armadietto di Howard al golf club e “prendere in prestito” la sua Jaguar per inscenare un litigio con una prostituta di fronte a Cliff Main.

Altrove, Nacho Varga ha avuto una sfortunata fine dopo essere fuggito dal complesso di Lalo Salamanca in seguito al tentativo di omicidio di Gus alla fine della quinta stagione.

E infine, il sopravvissuto Lalo è scomparso dal New Mexico solo per finire in Germania, alle calcagna degli uomini di Werner Ziegler nella speranza di conoscere il superlab segreto di Gus.

AMC | Netflix | Sony Pictures Television

Better Call Saul stagione 6 episodio 8 data e ora di rilascio

L’episodio 8 di Better Call Saul andrà in onda su AMC negli Stati Uniti alle 9/8c lunedì 11 luglio 2022.

Qui nel Regno Unito, l’episodio andrà in onda il giorno dopo, il 12 luglio, tramite Netflix e sarà disponibile per lo streaming dalle 8:00 BST.

Ciò significa che i fan dovranno aspettare 49 giorni (sette settimane) agonizzanti per il prossimo episodio della sesta stagione.

Prima della trasmissione dell’episodio 7, AMC non ha rivelato dettagli sulla trama della seconda metà della stagione 6.

AMC | Netflix | Sony Pictures Television

Quanti episodi in totale?

La sesta stagione di Better Call Saul sarà composta da 13 episodi in totale.

Poiché la stagione è stata divisa in due parti, la prima metà della sesta stagione conterrà sette episodi mentre la seconda metà sarà composta dagli ultimi sei capitoli di Better Call Saul.

Il conto alla rovescia fino al finale di Better Call Saul è molto attivo poiché una volta che lo spettacolo tornerà a luglio, un episodio andrà in onda ogni settimana fino all’episodio finale dal 15 al 16 agosto per gli spettatori di Netflix.

AMC | Netflix | Sony Pictures Television

La sesta stagione di Better Call Saul tornerà su AMC negli Stati Uniti lunedì 11 luglio, mentre gli spettatori internazionali potranno guardare da martedì 12 luglio su Netflix.

In altre notizie, è stata confermata la data di uscita dell’episodio 8 di Better Call Saul stagione 6