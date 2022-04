Better Call Saul stagione 6 apertura e oggetto spiegato

È bello essere tornati.

Better Call Saul ha iniziato a debuttare nel 2015 e alcuni Breaking Bad i fan erano inevitabilmente preoccupati che sarebbe stato uno spin-off non necessario pieno di nient’altro che prefigurazione del suo predecessore.

Fortunatamente, non è affatto così, con alcuni che addirittura sostengono che sia la migliore delle due serie.

È stata un’assoluta montagna russa accompagnare il personaggio principale di Bob Odenkirk in cinque stagioni, e ora che siamo alla sesta e ultima tappa, c’è ancora più motivo per sentirsi nervosi quando ci si tuffa nelle puntate.

Il primo episodio dell’ultima stagione ha adottato un approccio diverso da quello a cui siamo abituati e sicuramente attirerà alcune teorie. Quindi, spieghiamo l’apertura dell’episodio 1 di Better Call Saul stagione 6.

ancora dal trailer della sesta stagione di Better Call Saul, Breaking Bad e Better Call Saul ufficiale, AMC, Sony Pictures Television

Spiegazione dell’apertura dell’episodio 1 della sesta stagione di Better Call Saul

Le stagioni di Better Call Saul di solito si aprono con sequenze in bianco e nero che mostrano Saul assumere una terza identità, Gene.

Si suggerisce che queste scene abbiano luogo dopo gli eventi di Breaking Bad e che ha dovuto scomparire per evitare le ripercussioni della sua associazione con Walter White.

D’altra parte, l’apertura della sesta stagione è a colori, mentre continua a far precipitare il pubblico all’indomani del Breaking Bad sequenza temporale.

Troviamo che la casa di Saul viene sgomberata, con i dipendenti che portano via tutti i suoi averi e gettano nella spazzatura ritagli promozionali dell’avvocato. È una casa lussuosa piena di un sacco di cose costose, ma l’apertura ci ricorda che le cose non finiscono bene per lui.

L’apertura si conclude con un oggetto che cade dal camion in movimento e lo ingrandiamo sottolineandone il significato. Per rinfrescarti la memoria, è la parte superiore della bottiglia di Zafiro Añejo che lui e Kim hanno condiviso all’inizio della serie.

Non solo è un modo per incoraggiare il pubblico a ricordare le truffe e le collaborazioni della coppia, ma costringe anche il pubblico a mettere in discussione il potenziale destino di Kim; perché no lei hai il tappo della bottiglia?

“Questo ragazzo vive come Saul Goodman 24-7”

Sebbene ci siano diversi modi per interpretare i dettagli nell’apertura, il co-creatore Peter Gould ha recentemente offerto la sua intuizione mentre chiacchierava con The Hollywood Reporter.

Spiega che la scena evoca film classici come Viale del tramonto e Cittadino Kanecon la scena che mostra ai fan uno sguardo alla vita di Saul lontano dall’ufficio:

“Penso che ciò che questo teaser ti dice sia che questo ragazzo vive come Saul Goodman 24-7 e, in effetti, la maschera diventa l’uomo. C’è un vecchio detto per stare attenti a ciò che fingi di essere, perché lo diventi. È questo il destino di questo ragazzo? Ha finto di essere un pezzo di merda ed è sicuramente quello che diventa, ma c’è qualche speranza per lui?”

Spiegando l’inclusione del tappo di Zafiro, ha aggiunto che “… ti dice, o almeno mi dice, che anche quando Saul Goodman era al minimo e sta consigliando a Walter White di uccidere le persone, ha ancora quel tappo di Zafiro, quindi c’è ancora qualche anima è rimasta lì dentro da qualche parte. Forse.”

Quanti episodi sono rimasti?

Better Call Saul stagione 6 è composta da 13 episodi in totale, anche se la stagione è stata divisa in due parti.

La prima parte offrirà al pubblico sette puntate mentre la seconda ne offrirà sei. Il finale della serie sarà presentato in anteprima su AMC lunedì 15 agosto e su Netflix martedì 16 agosto 2022.

