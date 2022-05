Benvenuto in Eden e altro ancora

Il fine settimana è sempre un ottimo momento per abbuffarsi di spettacoli Netflix. Questo mese, Netflix ha diverse versioni molto attese; ti stiamo guardando, Cose più strane, ma molti altri grandi spettacoli e film usciranno a maggio. Di seguito abbiamo un ottimo elenco di consigli per portare la tua abbuffata del fine settimana al livello successivo.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix di questa settimana ha due serie preferite dai fan nelle loro ultime stagioni. Ozark e Grazia e Frankie hanno pubblicato le loro serie gli ultimi episodi ad aprile, quindi non perdetevi questi due. Questa settimana, altre ottime scelte in questo elenco includono The Circle: Una competizione sui social media, Il cuore segnato, Sposato a prima vista, e Bridgerton tiene ancora forte.

Forse vuoi dare un’occhiata a un grande film questo fine settimana. Aprile ha visto due fantastiche nuove uscite in La bolla e Signori del metallooppure abbiamo un ottimo elenco dei migliori film Netflix con alcuni fantastici suggerimenti.

I migliori nuovi programmi Netflix del 7 maggio 2022

Benvenuti nell’Eden (Stagione 1)

Un nuovo thriller spagnolo è arrivato su Netflix. Scopri la stagione 1 di Benvenuto nell’Eden o Bienvenidos all’Eden. La serie è stata creata da Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez, che hanno collaborato a progetti precedenti.

Zoa e quattro giovani e attraenti adolescenti attivi sui social media sono invitati a una festa esclusiva. Ambientato su un’isola segreta, la festa è sponsorizzata da un nuovo marchio di bevande, ma mentre i giovani festeggiano tutta la notte, non pensano mai a cosa li avrebbe aspettati il ​​mattino dopo. È una storia di paradiso che si trasforma in un incubo.

Il Pentaverato (serie limitata)

La serie limitata di sei episodi Il Pentaverato è protagonista l’uomo divertente Mike Myers, che interpreta otto personaggi diversi. Questa serie è uno spin-off della commedia nera romantica del 1993 Così ho sposato un assassino con l’ascia, in cui recitava anche Myers.

Un gruppo di cinque uomini ha influenzato gli eventi mondiali dalla peste nera del 1347. La società nota come The Pentaverate deve affrontare una minaccia dall’interno. Sarà un giornalista canadese a scoprire la verità e salvare il mondo?

Meltdown Three Mile Island (serie limitata)

Il documentario in quattro parti, Il crollo di Three Mile Islanddà un’occhiata alla quasi catastrofe avvenuta in Pennsylvania presso la centrale nucleare di Three Mile Island.

Questo documentario è dal punto di vista di Richard Parks, che era l’ingegnere capo e l’eventuale informatore, e la comunità che ha avuto un impatto. Video mai visti, rievocazioni, filmati d’archivio e interviste approfondite fanno luce sul peggior incidente nucleare degli Stati Uniti.

Bullsh*t The Game Show (Stagione 1)

Howie Mandel ospita il game show Netflix Cazzate il Game Showin cui i concorrenti hanno la possibilità di vincere denaro, anche se le loro risposte sono sbagliate.

Se sei bravo a bluffare, questo è il gioco che fa per te. I concorrenti devono risalire la scala dei soldi rispondendo correttamente alle domande. Ma, se non conoscono la risposta corretta, ne scelgono una sbagliata e convincono gli altri giocatori che la loro risposta è corretta. Non devi essere il concorrente più intelligente, solo il più convincente.

Blood Sisters (serie limitata)

Blood Sisters è la prima serie originale nigeriana di Netflix dell’industria dell’intrattenimento nigeriana conosciuta come Nollywood. Questo thriller in quattro parti è ambientato nella città più grande della Nigeria, Lagos, e segue le migliori amiche Sarah (Ini Dima Okojie) e Kemi (Nancy Isime) mentre si preparano per il matrimonio di Sarah.

Lo sposo, Kola (Deyemi Okanlawon), rovina la giornata con le sue tendenze abusive, ma la famiglia di Sarah fa pressioni su di lei per non annullare il matrimonio. Questa serie è una perfetta fusione di melodramma, commedia e consapevolezza delle questioni sociali, offrendo uno sguardo autentico alla cultura nigeriana.