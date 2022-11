Benvenuto a Chippendales su Netflix? (dove guardare)

L’interessante e accattivante storia del vero gruppo di strip maschili Chippendales è stato adattato in uno spettacolo! Benvenuti a Chippendales in anteprima martedì 22 novembre. Quindi sarai in grado di guardare la serie su Netflix?

La produzione è interpretata da Kumail Nanjiani e Annaleigh Ashford nei panni rispettivamente di Somen “Steve” Banerjee e Irene. Il progetto include anche Murray Bartlett come Nick De Noia, Annaleigh Ashford come Irene, Dan Stevens come Paul Snider, Juliette Lewis come Denise, Quentin Plair come Otis, Robin de Jesús come Ray Colon, tra gli altri.

Il team dietro le quinte include Robert Siegel, che funge da co-creatore del progetto. Siegel è il produttore esecutivo dello spettacolo con Nanjiani. Anche il co-creatore Jenni Konner, Dylan Sellers, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver e Rajiv Joseph sono i produttori esecutivi. Mehar Sethi ha scritto la sceneggiatura, Jacqui Rivera è coproduttore esecutivo e Annie Wyman è coproduttrice.

Quindi sarai in grado di trasmettere la serie su Netflix? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Benvenuto a Chippendales su Netflix?

Purtroppo, Benvenuti a Chippendales non sarà disponibile per lo streaming su Netflix. Lo spettacolo è una produzione di Hulu, il che significa che il dramma si svolgerà esclusivamente sullo streamer.

I primi due episodi usciranno il 22 novembre, seguiti da un nuovo episodio settimanale. Il finale della stagione di otto episodi è fissato per martedì 3 gennaio 2023. Se non hai Hulu, puoi abbonarti al servizio di streaming per $ 7,99/mese con pubblicità o $ 14,99/mese senza pubblicità.

La saga del vero crimine è incentrata su Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che diventa l’improbabile fondatore di Chippendales, condivide Hulu. La prima compagnia di ballo tutta maschile che crea si trasforma nel più grande gruppo di esibizioni di striptease del mondo. E Steve non lascerà che nulla ostacoli il suo successo.

Guarderai lo spettacolo anche se non è su Netflix? Ti sembra interessante? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Benvenuti a Chippendales è in streaming martedì 22 novembre su Hulu.