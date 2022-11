Ben muore in Manifest stagione 4 parte 1? (spoiler)

Se c’è una cosa che il nostro ragazzo Ben Stone ama fare, è mettersi direttamente sulla linea di tiro per le persone che ama. Alzerà sempre il collo per salvare i suoi figli, la sua famiglia e la scialuppa di salvataggio del volo 828. Ma la sua impavidità gli è costata la vita Manifesto stagione 4 parte 1?

Due anni dopo la morte di Grace e il rapimento di Eden, Ben si è completamente isolato dal mondo, permettendo al suo dolore e alla sua tenacia di trovarsi sopraffatto da Eden. Anche se poche persone sono ancora d’accordo, Ben crede che sua figlia più giovane sia viva e là fuori… da qualche parte.

Per trovare l’Eden e proteggere la scialuppa di salvataggio, Ben si tuffa ancora una volta a capofitto in tutti i tipi di situazioni pericolose. Riuscirà a superare la prima metà dell’ultima stagione?

Avvertimento: Spoiler prima di Manifesto stagione 4 parte 1!

Ben muore in Manifest stagione 4 parte 1?

Per fortuna, Ben non morde la polvere Manifesto stagione 4 parte 1. Tuttavia, si avvicina di più all’essere ucciso. Nell’episodio 4, quando finalmente riceve la conferma che Eden è viva e trova la sua posizione, perde i sensi fuori dalla pensione di Adrian.

È legato e imbavagliato nel seminterrato della pensione per ribelli dell’828 e, a tutti gli effetti, è stato lasciato per morto. Fortunatamente, Michaela lo salva e diffonde la situazione quando diventa ancora più rock. Ma questa non è l’unica esperienza di pre-morte di Ben nella prima parte della stagione 4.

Nell’episodio 10, Ben si trova dalla parte sbagliata della pistola di Angelina, ma lei non spara un colpo. Più avanti nell’episodio, lui e Michaela seguono Angelina nella chiesa della sua vecchia scuola, dove abusa del potere dello Zaffiro Omega e apre fessure vulcaniche. Mentre combatteva Angelina e aiutava i suoi ostaggi, ci sono varie volte in cui Ben o Michaela potrebbero essere stati uccisi.

Ma Ben continuerà a combattere per salvare la scialuppa di salvataggio e tutta l’umanità negli ultimi 10 episodi della serie. Sebbene ci siano stati alcuni decessi nella parte 1 (alcuni che feriscono più di altri…), il nostro leader senza paura non era uno di questi.

Cosa pensi accadrà dopo per Ben Manifesto stagione 4 parte 2? Condividi i tuoi pensieri e le tue previsioni nei commenti e guarda i nuovi episodi solo su Netflix!