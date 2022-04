Ben Affleck nega le affermazioni di Emma Hernon sulla quinta stagione di “Selling Sunset” e Raya si schiera con la star di “Deep Water”

A tutti noi piace molto Vendo tramonto per il dramma che offre. Ma fino alla quinta stagione, tutto il dramma era limitato ai membri del cast. Tuttavia, con la stagione 5, Vendo tramonto ha alzato la posta. L’ultima stagione ha rivelato che Emma Hernan è stata quasi coinvolta con una star di Hollywood.

Selling Sunset stagione 5 rivela un presunto legame tra Emma e Affleck

Durante l’episodio “Pensi che siamo amici?” Hernan, 30 anni, ha affermato alla co-protagonista Chrishell Stause di aver abbinato la star di Deep Water, Ben Affleck, su un’app di appuntamenti privata di alto profilo, Raya.

Emma dice che Affleck le ha scritto un paio di volte ma si è rifiutata di uscire con lui. Lei disse, “Potrebbe o meno aver chiesto di prendere un caffè un paio di volte.”

Dopo aver sentito questo, Stause commenta come Hernon avrebbe potuto rovinare “Bennifero”. Al che Emma ha risposto scherzosamente, “forse non sarebbe successo. Abbiamo la connessione Boston. Quindi, quella era la sua linea di raccolta di apertura.

Emma ha chiamato la linea di ritiro di Ben “molto dolce.”

Mentre i co-protagonisti di Selling Sunset credevano prontamente alle affermazioni di Hernon, Affleck dice il contrario.

Ben supporta le affermazioni?

Durante l’episodio in streaming a livello globale su Netflix, tutti erano in fermento per la curiosità. Affleck in precedenza ha scherzato sul fatto di essere su un’app di appuntamenti. Ma un rappresentante di Affleck si è fatto avanti per negare tutte le affermazioni sulla sua corrispondenza con Emma su un’app di appuntamenti di alto profilo. Inoltre, anche l’app di appuntamenti altamente selettiva Raya si è schierata dalla parte dell’attore della Justice League. L’app ha confermato che l’attore non è stato un membro attivo per diversi anni.

Dall’anno scorso, Ben è felicemente fidanzato con Jennifer Lopez. Per chi non lo conoscesse, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno ripreso la loro storia d’amore l’anno scorso dopo aver annullato il loro fidanzamento 18 anni fa a causa della pressione dell’opinione pubblica.

Lopez ha dichiarato all’inizio di aprile che l’attore si era inginocchiato per la seconda volta e che la coppia era stata fidanzata.

Vendo tramonto La quinta stagione è attualmente in streaming su Netflix.

