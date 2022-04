“Beh, è ​​felice per loro?”: Jason Bateman solleva domande sulla fine “felice” di “Ozark” Stagione 4, parte 2

Siamo finalmente a pochi giorni di distanza dagli ultimi sette episodi di Ozark. Questi episodi riassumeranno e concluderanno uno spettacolo epico che tutti amiamo. Ozark è uno di quegli spettacoli di cui cerchi di capire il finale fin dal primo episodio. E ora quello Ozark la stagione 4 parte 2 si sta avvicinando a noi, star dello spettacolo Jason Bateman ha rivelato un tema chiave per il finale.

Diamo un’occhiata a cosa ha detto l’attore.

Jason su come la stagione 4 di Ozark, parte 2, concluderà lo spettacolo

quando quello di Ozark l’ultimo lotto di episodi andrà in onda a fine mese, le cose potrebbero non essere così male per la famiglia Byrde. Venerdì, l’attore della serie Jason Bateman è apparso al The Tonight Show con Jimmy Fallon, dove lui e il conduttore Jimmy Fallon hanno parlato di ciò che i fan del dramma Netflix vincitore di un Emmy dovrebbero aspettarsi.

Quando Fallon si è chiesto se la triste storia potesse avere una felice conclusione, Bateman ha dichiarato che lui e lo showrunner Chris Mundy si sarebbero incontrati prima di ogni stagione per parlare dei temi generali e di dove potrebbe andare la storia.

Mentre parlano dello spettacolo, sia Jimmy che Jason cercano di stare attenti a non rovinare lo spettacolo come potrebbero. Ma quando Jimmy prova a chiedere a Bateman se il Byrde ha un lieto fine? Jason risponde che gli spettatori troveranno una sorta di lieto fine ma non completamente.

“Voglio che sia un lieto fine, ma ci deve essere un po’ di, beh, è ​​felice per loro?‘”, dice l’attore. Ciò non sorprende considerando le teorie dei fan sulla caduta dei Byrdes in giro. Poi c’è Ruth, accecata dalla rabbia e dalla vendetta, e pronta ad affrontare i Byrdes.

Il finale era programmato da sempre?

Quando gli è stato chiesto se il finale dello spettacolo fosse stato pianificato in anticipo dalla prima stagione, Jason Bateman ha affermato che quando il programma è stato originariamente presentato per la prima volta nel luglio del 2017, il cast e la troupe non sapevano come sarebbero andate le cose.

“Speriamo che il pubblico pensi, ‘Ah, hanno infilato l’ago tra un lieto fine, ma stanno zoppicando.'” ha aggiunto l’attore

Gli ultimi sette episodi di Ozark la stagione 4, parte 2, inizierà lo streaming su Netflix il 29 aprile.

Che tipo di finale vuoi Ozark avere? Fateci sapere nei commenti.

Il post “Beh, è ​​felice per loro?”: Jason Bateman solleva domande sulla fine “felice” della quarta stagione di “Ozark”, parte 2, è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.