Before Your Eyes e 4 nuovi giochi Netflix in uscita a luglio 2022

Quando le persone pensano a Netflix, non lo associano spesso ai giochi, ma Netflix ha gradualmente aumentato la produzione di intrattenimento che aggiunge all’app Netflix Games.

Alla Geeked Week 2022, lo streamer ha presentato in anteprima quella che sembra una fantastica lista di giochi in arrivo in arrivo sul servizio. La parte migliore è che non ci sono pubblicità o microtransazioni, due cose che affliggono molti servizi di gioco mobile.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Netflix e puoi goderti tutto ciò che l’app ha da offrire. Questo luglio, Netflix aggiungerà almeno quattro nuovi giochi al servizio.

I giochi Netflix in arrivo a luglio 2022

Netflix ha inviato la newsletter di luglio 2022 e ha incluso quattro nuovi giochi. Sfortunatamente, lo streamer non ha fornito date di uscita esatte per nessuno dei giochi, ma dice che ognuno dei quattro “arriverà presto” e data la loro inclusione nella newsletter di luglio possiamo tranquillamente presumere che tutti e quattro i giochi descritti di seguito saranno essere disponibile nel prossimo mese.

Giochi Netflix: Wild Things: Animal Adventures

Dagli sviluppatori che ci hanno portato Harry Potter: il mistero di Hogwarts arriva un nuovo gioco di puzzle Match-3. Per coloro che non hanno familiarità con il termine, un gioco di combinazione a 3 invita i giocatori a manipolare le tessere e identificare schemi per farle scomparire e liberare il tabellone.

L’immersivo Cose selvagge: avventura animale il gioco presenta un cast di splendidi animali animati in 3D. I giocatori devono aiutare queste creature a salvare le loro terre d’origine. Salva adorabili animali ed esplora un mondo coinvolgente mentre costruisci l’habitat dei tuoi sogni in questo gioco di avventura puzzle.

Data di rilascio: da definire

Giochi Netflix: Prima dei tuoi occhi

Il pluripremiato gioco di avventura in prima persona BAFTA Davanti ai tuoi occhi è una storia emotiva che consente ai giocatori di controllare una storia e influenzare un risultato con i tuoi ammiccamenti della vita reale. Utilizzando una tecnica innovativa, i giocatori possono immergersi completamente in un mondo di ricordi mentre aiutano il personaggio di Benjamin Brynn nel suo viaggio verso l’aldilà.

Per interagire con i ricordi di Benjamin, i giocatori risponderanno all’ambiente circostante e al gioco tramite una webcam eye-tracking nel tuo cellulare. Il gioco legge e risponde al movimento degli occhi e al battito delle palpebre.

Fino ad ora, il gioco era disponibile per giocare solo tramite Microsoft Windows da rivenditori come Steam ed Epic Games. È piuttosto eccitante che presto molti altri giocatori avranno la possibilità di giocare.

Data di rilascio: da definire

Giochi Netflix: Mahjong Solitaire

Ti piace giocare a Mahjong? E il solitario? In un gioco che combina il meglio di entrambi i mondi, Solitario Mahjong promette di essere una nuova aggiunta divertente e gratificante all’app Netflix Games.

Divertiti con centinaia di puzzle di abbinamento delle tessere. Equipaggia temi e sfondi, inclusi Cose più strane quelli, per cambiare l’aspetto del gioco! Di seguito puoi dare un’occhiata all’aspetto di alcuni dei diversi temi, incluso il Cose più strane ambientazione.

Data di rilascio: da definire

Giochi Netflix: IMMORTALITÀ

Dal creatore di La sua storia arriva un nuovo gioco narrativo esplorativo sulle opere perdute di una speranza del grande schermo di nome Marissa Marcel. Prima della sua scomparsa, Marissa ha girato tre film, ma nessuno è mai stato distribuito. Ora dovrai esplorare le sue opere perdute per trovare indizi che potrebbero svelare i segreti della sua scomparsa.

Sulla base dei descrittori usati per catalogare questo gioco, sembra IMMORTALITÀ è un mix di giochi di simulazione, horror, cinematografici e di avventura.

Verrà rilasciato su Steam il 26 luglio 2022, quindi sembra probabile IMMORTALITÀ arriverà su Netflix lo stesso giorno o la settimana successiva.

Data di rilascio: da definire