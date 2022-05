Becki Newton ci dà lo scoop su The Lincoln Lawyer

Lo scorso fine settimana, Netflix ha rilasciato la prima stagione di L’avvocato Lincolnbasato sui romanzi polizieschi più venduti di Michael Connolly, in particolare il secondo libro della serie, Il verdetto d’ottone. In pochi giorni dal lancio, la prima stagione è salita in cima alle classifiche Netflix.

Non si può negare che Manuel Garcia-Rulfo sia una parte importante della magia dello spettacolo grazie alla sua svolta carismatica nei panni dell’avvocato difensore penale Mickey Haller, ma l’intero cast è eccellente. Parte di ciò che fa L’avvocato Lincoln funzionano così bene sono i suoi adorabili personaggi, tra cui l’ex moglie e collega di Topolino Lorna, interpretata da Becki Newton.

Probabilmente la conosci meglio da La brutta Betty, ma Newton ci mostra un lato completamente nuovo di se stessa in questo ruolo come l’ambiziosa ed estroversa Lorna. Netflix Life ha parlato con Becki Newton del suo lavoro nella serie.

L’avvocato Lincoln chiacchiera con la star Becki Newton (Lorna)

Netflix Life: questo spettacolo è così avvincente. Ho abbuffato la maggior parte di una seduta. C’è qualcosa di così nostalgico in questo. Mi ha ricordato alcuni degli spettacoli più vecchi, come alcuni che andavano in onda su USA Network.

Becki Newton: Questa è stata esattamente la mia risposta. C’è qualcosa di familiare in esso, nella sua narrazione, ma anche di nuovo, specialmente nel modo in cui sembrava. Quindi, è stata questa combinazione di una calda coperta e poi qualcosa di veramente eccitante che non puoi smettere di guardare.

NL: E questo spettacolo è così guidato dai personaggi, che ho adorato. Conoscevi i libri, o anche il film del 2011, prima di accettare questo progetto?

BN: Avevo visto il film e l’ho rivisto una volta che ho saputo che stavo firmando solo per ricordare. Lo amavo. Ho pensato che fosse un’ottima premessa per uno show televisivo. Non potevo credere di essere entrato a far parte di uno show televisivo basato su questi personaggi popolari che esistevano già.

La ciliegina sulla torta è che i produttori e Ted Humphrey, il nostro showrunner, ci hanno permesso di dare una svolta a questi personaggi. Sarebbe stato facile per loro dire, fallo così, è così che è scritto, ma ci hanno dato libero sfogo per capire come i nostri personaggi potrebbero camminare e parlare e come potrei aggiungere ciò che mi piace portare a una parte ea Lorna.

NL: Un’altra cosa che mi ha davvero attratto L’avvocato Lincoln era il collegamento tra Topolino, Maggie e Lorna. Non erano le ex mogli stereotipate, c’era questa dinamica interessante tra Lorna e Maggie e sono interessato alla tua opinione su quella relazione.

BN: Devo dare a Neve Campbell tutto il merito per questo. Il mio primo giorno di riprese è stata in realtà una scena tra i nostri due personaggi, in cui Maggie si presenta in ufficio e Lorna la saluta. Nella sceneggiatura era come se fossero entrambi a disagio, è un po’ imbarazzante, erano entrambi sposati con lo stesso uomo. E Neve subito ha detto, voglio raccontare una storia diversa. Non voglio che si tratti di due donne che litigano, che sono cattive l’una con l’altra. Raccontiamo una nuova versione di questa storia.

Ce l’abbiamo fatta, sì, è imbarazzante perché eravamo entrambi sposati con Mickey, ma l’abbiamo fatto davvero per volere ciò che è meglio per lui e per supportarlo nel miglior modo possibile. Sono rimasto così colpito da Neve, è una persona che ho ammirato per molto tempo. È stato un modo così premuroso per iniziare.

Molte volte in uno spettacolo, stai girando queste scene e non hai molto tempo per lavorare sul retroscena e proprio subito quella nota, era importante per lei, mi sono sentita davvero informata su come abbiamo recitato il resto delle scene nei dieci episodi. Come sì, c’è imbarazzo, ma non è la cosa più importante. Queste sono due donne che stanno aiutando Topolino e stanno aiutando in un momento davvero difficile e vogliono vederlo avere successo.

NL: Lorna finisce per svolgere un ruolo così importante in questa stagione aiutando a svelare il mistero e lavorando a stretto contatto con Topolino per risolvere il caso. Non voglio rovinare il finale, ma dove vorresti vedere l’arco narrativo di Lorna in futuro?

BN: Penso che ciò che ho subito amato di Lorna è che è chiaramente una parte fondamentale dell’ufficio, aiuta a gestire le cose e a tenere tutti in carreggiata, ma ha anche ambizioni per se stessa e devo dare credito agli sceneggiatori perché sarebbe davvero facile per Lorna solo per far parte della storia di Topolino, ma chiariscono che Lorna ha la sua storia e i suoi obiettivi che hanno a che fare con l’amore per la legge, e quanto è bello, che ama anche la legge ?

È incredibilmente intelligente, è ambiziosa, è d’aiuto nella pratica di Topolino che sta costruendo, ma non perde di vista il fatto che vuole anche di più per se stessa. Per stabilirlo così presto, ero così grato. Il primo giorno di riprese, Ted mi ha preso da parte e ha detto, voglio che tu sappia, Lorna ha obiettivi suoi, Lorna ama la legge. Vuole fare l’avvocato. Scopriamo di più sul suo passato e su dove potrebbe andare. È stato così prezioso saperlo e incorporarlo subito nel personaggio.

NL: La relazione tra Lorna e Cisco è così dolce e inaspettata, ma ha anche senso. Ragazzi avete una grande chimica insieme, com’è stato lavorare insieme?

BN: Amo Angus [Sampson], che interpreta Cisco, deve essere alto 6’3″, è una presenza così grande e intimidatoria. Sono alto 5’2″, devi mettermi sui trampoli anche per sembrare di taglia media. E i personaggi sulla carta sono così opposti. Non parla molto, Lorna non smette mai di parlare. Non gli piace per forza travestirsi, gli piace stare nell’ombra e Lorna non può fare a meno di essere brillante.

Eppure, insieme, questi personaggi sono una fantastica combinazione ed è ciò che apprezzo davvero di questo spettacolo. Sta lontano dagli stereotipi. Ti sorprende il modo in cui i personaggi sono composti. Come hai detto, lo stereotipo di due ex mogli che lavorano insieme. Sembra un combattimento tra gatti in attesa di accadere, ma non lo è.

Sono questa squadra interessante. Quindi penso che sia una delle cose che mi è piaciuta così tanto di questo show. Niente è quello che indovineresti sulla base di alcuni degli archetipi che abbiamo visto prima in TV.

Questa intervista è stata modificata per lunghezza e chiarezza.

L’avvocato Lincoln è in streaming su Netflix.