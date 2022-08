Beavis and Butt-Head di Mike Judge è su Netflix? (dove guardare)

Dopo otto stagioni, due film e oltre 200 episodi, sembra Beavis and Butt-Head di Mike Judge stanno tornando ancora una volta sul piccolo schermo e i fan vorrebbero sapere chi se possono guardarlo su Netflix!

L’iconico cartone animato degli anni ’90 segue due fannulloni adolescenti che non sono troppo brillanti che si impegnano in alcuni esilaranti imbrogli pieni di umorismo lowbrow che hanno fatto guadagnare alla serie il plauso della critica nei suoi primi giorni. I piani a metà dei due metallari titolari e gli sfortunati tentativi di rimorchiare le donne rendono ogni voce una risata rivolta dall’inizio alla fine.

Beavis e Butt-Head porteranno i loro talenti in un mondo “Whole new Gen Z” che intratterrà vecchi e nuovi fan. Mike Judge, i cui crediti includono Silicon Valley e Spazio ufficiotornerà ad aprire la strada per il secondo tentativo di revival di Beavis e Butt-Head, aggiungendo alle molte ragioni per cui il calvario animato è un’esperienza da non perdere.

Quando è stato affermato che la serie stava tornando, è stato anche rivelato che almeno due stagioni, spin-off e speciali sarebbero stati coinvolti nell’accordo, secondo The Hollywood Reporter. La nona stagione sarà composta da 12 voci.

Beavis and Butt-Head di Mike Judge è disponibile su Netflix?

Gli abbonati vivrebbero un’esperienza malvagiamente divertente se lo spettacolo fosse un’opzione sullo streamer. Ma sfortunatamente, Beavis & Butt-Head di Mike Judge non è una delle tante scelte attualmente disponibili su Netflix e potrebbe essere improbabile che cambi presto.

Ma gli abbonati delusi da questa notizia tutt’altro che stellare dovrebbero ricordare che lo streamer ha una quantità enorme di contenuti quando si tratta di umorismo orientato agli adulti. Alcuni degli esempi stupefacenti pronti per essere visti in questo momento includono F è per la famiglia, Farzar, Disincanto e Grande bocca.

Dove puoi guardare Beavis e Butt-Head di Mike Judge

Beavis & Butt-Head di Mike Judge è disponibile su Paramount+ a partire dal 4 agosto 2022. Il cartone animato maturo si unisce a una formazione che include Alone, Star Trek: Strani Nuovi Mondi e Star Trek: Lower Decks.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: