Basato su uno dei più grandi colpi d’America, Scontro tra Liam Hemsworth, questo thriller d’azione del 2013 è ora in streaming su Netflix

Sembra che Netflix non voglia che siamo a corto di contenuti da guardare. Di recente sulla loro pagina Facebook, Netflix ha annunciato notizie straordinarie. Prima di rivelare la notizia, dicci, sei un fan di The Rock e Liam Hemsworth? Allora questo ti farà sussultare di gioia.

In un recente post, Netflix lo ha annunciato “È The Rock contro Liam Hemsworth in questa storia vera su una delle più grandi rapine della storia americana”. Sì, stanno parlando del film Empire State, un film drammatico americano basato su un evento vero.

Ecco la notizia emozionante – Stato dell’Impero il film è ora su Netflix!

The Rock contro Liam Hemsworth in una delle più grandi rapine americane

Il film, Stato dell’Impero, è basato su una vera rapina avvenuta nel 1982, che a quanto pare è stata una delle più grandi rapine nella storia degli Stati Uniti d’America. Un avvincente dramma inizia con due migliori amici d’infanzia, Chris Potamitis (Liam Hemsworth) e Eddie (Michael Angarano). Hanno in programma di rapinare un deposito di auto blindate e l’ufficiale della polizia di New York, Dwayne Johnson, nei panni del detective James Ransome, si mette sulla loro strada.

Chris non riesce a entrare in un’accademia di polizia a causa di precedenti accuse di marijuana, ma trova un lavoro come guardia di sicurezza presso la compagnia di camion blindati “Empire State”. Commette uno dei più grandi errori della sua vita raccontando al suo amico Eddie della scarsa sicurezza e del morale basso nell’azienda. Da questo momento, la vita di Chris prende una svolta.

Eddie convince Cristo a rubare denaro all’azienda, ma qualcuno ha avvertito il detective James. Le forze dell’ordine li catturano. Sebbene Chris ed Eddie vengano rilasciati dalla prigione federale il 10 ottobre 1991, la polizia non ha mai recuperato i soldi.

In effetti, non è mai deludente vedere Liam Hemsworth combattere la Roccia in qualsiasi film. Come in molti altri film, il Rock è davvero fantastico nel film, ma anche Liam è altrettanto bravo.

Inizialmente hanno distribuito Empire State direttamente su DVD e Blu-ray il 3 settembre 2013. Scritto da Adam Mazer e diretto da Dito Montiel, il film è un thriller poliziesco che è ancora adorato dai fan di Liam e dei Rock. Con la benedizione dei progressi tecnologici, puoi guardarlo su Netflix ora. L’hai già visto?

Guarda ora su Netflix Empire State e condividi le tue recensioni con noi.

