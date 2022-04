Barry è su Netflix? (Come guardare Barry con Bill Hader)

La commedia oscura acclamata dalla critica Barry è stato salutato da molti come un affare da non perdere, e non è una sorpresa che gli abbonati Netflix siano decisamente curiosi di sapere se possono o meno guardare la serie premiata e degna di nota.

In un’epoca in cui ci sono numerose storie di antieroi là fuori, può essere difficile trovarne una che offra agli spettatori qualcosa di piacevolmente coinvolgente. Per fortuna, la serie Barry lo fa brillantemente con una storia solida che parla di un depresso, di basso livello, ex marine diventato sicario che si imbatte nella scena della recitazione nel mondo del teatro comunitario di Los Angeles. Il risultato finale è una storia intrigante che farà divertire incredibilmente le persone dall’inizio alla fine.

Ci sono molte ragioni per questo Barry supera tutte le aspettative, in particolare la scrittura, l’umorismo e i personaggi ben realizzati. Ma ciò che mette davvero lo spettacolo sopra le righe sono le sue interpretazioni esemplari del suo cast eccellente, che include il 2 volte vincitore dell’Emmy Award Bill Hader, il vincitore dell’Emmy Award Henry Winkler, il candidato all’Emmy Stephen Root, la candidata all’Emmy Award Sarah Goldberg e la candidata all’Emmy Award Antonio Carrigan.

Ogni stagione della serie ha punteggi incredibili su Rotten Tomatoes, e non sorprende che la serie abbia risuonato così bene con spettatori e critici allo stesso modo. Per vedere se gli abbonati Netflix possono divertirsi Barrycontinua a leggere!

Barry è disponibile su Netflix?

Gli abbonati potrebbero probabilmente trovare tutti i tipi di assassini, sicari e assassini in così tanti titoli prontamente disponibili sullo streamer in questo momento. Ma sfortunatamente, Barry non è uno di questi e la serie non è disponibile su Netflix.

Le alternative per i fan che sono ora disponibili su Netflix per quanto riguarda i film includono Selvaggi, Il colpevole, e Ci tengo molto. Quando si tratta di programmi TV dal genere avvincente, ci sono Peaky Blinders, furto di denaroe Meglio chiamare Saulosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Barry stagione 3

Barry è disponibile esclusivamente per gli abbonati a HBO Max. Due stagioni complete sono pronte per abbuffarsi e gli episodi della terza stagione andranno in onda la domenica alle 22:00 ET.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Stai guardando Barry?