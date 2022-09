“Barbie: Mermaid Power” si unisce alla libreria di film di Barbie di Netflix, controlla l’anteprima e le recensioni prima dello streaming

Netflix è uscito con il 40° film di Barbie e si chiama Barbie: il potere della sirena. Questa è un’ottima notizia per tutti gli amanti di Barbie da allora Barbie: il potere della sirena è il film più recente della lunga serie di film Barbie-Mermaid che risalgono agli albori dei DVD. La nuova aggiunta segue i tanti film di Barbie che hanno raggiunto di recente il colosso dello streaming.

Quando si tratta di Barbie o Mermaid, abbiamo sempre una domanda: chi è meglio? Barbie: il potere della sirena è un film che mette in discussione questo e forse risponde. Netflix sta finalmente spingendo anche i film di Barbie verso l’alto con il prossimo film di Barbie in lavorazione. Tuttavia, dal momento che il film è già uscito da secoli, vale la pena guardare l’ultimo film di Barbie?

LEGGI ANCHE: Netflix aggiunge altri film di Barbie Classic alla sua libreria, controlla tutti gli aggiornamenti qui

Netflix rilascia un’anteprima sul proprio canale YouTube

Anche se il trailer di Barbie: il potere della sirena è stato rilasciato sul canale YouTube ufficiale di Barbie il 31 agosto, lo stesso canale ha anche rilasciato un’anteprima sulla data di uscita. Netflix ha rilasciato il film il 1 settembre e ha rilasciato un’anteprima di 10 minuti.

Prima di entrare nel merito dell’anteprima, è importante un piccolo background sul film. Quindi, l’ultimo film è un sequel di Barbie: la magia dei delfini. Nel film precedente, vediamo come Barbie e le sue sorelle si godono una vacanza in un resort dell’isola e un raro delfino Gemstone scompare. Alla ricerca dello stesso, Barbie incontra Isla.

Nell’anteprima di Barbie: il potere della sirena, vediamo due Barbie! Brooklyn Barbie e Malibu Barbie e le sue sorelle vengono viste sott’acqua in missione per trovare Isla. Vediamo una bellissima canzone con tutte le sirene che ballano in giro. È una canzone molto sana con scene nostalgiche.

Ricordi come ci divertivamo con le canzoni di Barbie su un telefonino falso che riproduceva solo canzoni di Barbie? Sì, ci sentiamo come una ragazza Barbie che ascolta la canzone!

In quale missione si trova Barbie?

Bene, dato che questa volta abbiamo due Barbie, la missione per salvare il mondo è ancora più interessante. Sì, salveranno il mondo. Come? Potresti chiedere. È interessante notare che nell’anteprima vediamo come Isla spiega che la perla d’oro ha scelto il potere giusto per le sirene candidate ma ha lasciato fuori due persone.

L’evento Mermaid Moon deciderà un potere per ogni sirena. Ad esempio, la potenza di fuoco con cui la sirena può controllare i vulcani. Tuttavia, la vera domanda nel film è: chi sarà il detentore del potere? Scelgono un custode del potere nel film e quel candidato avrà tutti i poteri combinati!

LEGGI ANCHE: Tutti i film di Barbie sono disponibili su Netflix?

Vale la pena guardare questo film di Barbie?

IMDb ha valutato il film con un 8,2 su 10. Il pubblico dei film di Barbie è generalmente di bambini, tuttavia, sappiamo come anche gli adulti guardino i film di Barbie per nostalgia. Pensiamo che il film meriti sicuramente una visione. Tuttavia, alla fine, è la tua chiamata da fare. Farai streaming del film?

Che cosa ne pensi Barbie: il potere della sirena? Per lo stesso streaming, vai subito su Netflix e facci sapere le tue recensioni!

Il post “Barbie: Mermaid Power” si unisce alla libreria di film di Barbie di Netflix, controlla l’anteprima e le recensioni prima dello streaming è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.