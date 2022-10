“Barbie: ci vogliono due” su Netflix: cast, data di uscita, trailer e dove guardarlo

Con la quantità pazzesca di contenuti offerti da Netflix e nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma di streaming ogni mese, può diventare un po’ opprimente tenere traccia di tutto ciò che è nuovo da guardare. Ma siamo qui per aiutarti. Oltre a rilasciare nuovi titoli per gli abbonati adulti, la piattaforma di streaming digitale è abbastanza consapevole anche degli abbonati più giovani. Tenendo presente i più piccoli, Netflix sta rilasciando l’ennesima stagione della popolare serie Barbie, Barbie: Ce ne vogliono due!

Questo è presumibilmente un seguito del film del 2021 Barbie: Grande città, grandi sogni. La bambola più amata sta tornando con un’altra avventura per portare i più piccoli in un divertente giro! Scopri alcuni dettagli in più sullo spettacolo di seguito.

Qual è la trama della seconda stagione?

Barbie: Ne servono due su Netflix la stagione 2 si concentra ancora una volta sui due migliori amici, Malibù e Brooklyn. I due intraprendono una missione attraverso il paese per realizzare il loro sogno di diventare superstar della musica. La serie ha persino rilasciato un nuovo trailer per lo spettacolo prima della sua anteprima.

Mostra le due ragazze che intraprendono alcune folli avventure da pescando in campeggio per divorare fette di pizza a grandezza naturale! Il trailer li mostra anche mentre si esibiscono in modo esplosivo in un concerto per una fiera di campagna!

Barbie: Ci vogliono due cast

Il cast della prima stagione ritorna per la seconda della serie di bambole di plastica. Secondo IMDb, ecco i membri del cast:

Tatiana Varria

America giovane

Greg Chun

Nicolas Roye

Kirsten giorno

Mela Lee

Cassandra Lee Morris

Gabe Kunda

Cassidy Naber

Lisa Fuson

Quando sarà presentato in anteprima lo spettacolo?

Lo spettacolo uscirà sulla piattaforma il 1 ottobre. Oltre alla serie animata, c’è anche un live-action al lavoro. Piccole donne la regista Greta Gerwig è legata al progetto protagonista Margot Robbie e Ryan Gosling in testa.

Sei eccitato per l’ennesimo contenuto di Barbie?

