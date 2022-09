Barbarian è su Netflix? (Dove guardare in streaming Barbarian online)

Il thriller dell’orrore Barbaro potrebbe non essere sul radar di tutti, ma i fan dovrebbero assolutamente essere consapevoli del fatto che è stato chiamato il film WTF dell’anno da /Film. Ma gli abbonati Netflix possono partecipare a questo film orribile?

La trama di questo film da incubo segue una donna di nome Tess che prenota un Airbnb per la notte prima di un colloquio di lavoro cruciale. Ma quando arriva uno strano uomo è già lì e sembra che la residenza sia stata prenotata due volte. Nonostante abbia una sensazione a disagio per la situazione inquietante, decide con riluttanza di rimanere per la notte e presto si rende conto che il misterioso individuo è l’ultima delle sue preoccupazioni.

Il cast per barbaro è pieno zeppo di talenti affidabili, tra cui Sospetto star Georgina Campbell, Bill Skarsgård di Clarke F è per la famiglia regolare Justin Long. Nel mix ci sono anche Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler e Jaymes Butler. Dietro la macchina da presa, il film è stato scritto e diretto da Zach Cregger.

Il film è stato presentato in anteprima al San Diego Comic-Con il 22 luglio 2022, dove ha ricevuto recensioni stellari e Barbaro sarà sicuramente un affare terrificante che i fan del genere non vorranno perdersi.

Barbarian è disponibile su Netflix?

Così tanti titoli eccellenti si fanno strada verso lo streamer ed è difficile tenere traccia di tutte le opzioni prontamente disponibili. Ma quando si tratta di Barbaro, i fan dovrebbero sapere che il film non è disponibile su Netflix. Invece, il film andrà su HBO prima dopo la sua corsa nelle sale.

Non è affatto l’ideale che i membri non possano essere terrorizzati dall’agghiacciante film, ma non è la fine del mondo. Ci sono diversi titoli horror eccezionali pronti per essere guardati in questo momento per gli abbonati, incluso Scegli o muori, Bird Box, #Alive, e Cielo rosso sangue, solo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare Barbarian

Barbaro l’uscita nelle sale è prevista per il 9 settembre 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: