“Bantú Mama” di ARRAY è andato su Netflix nel novembre 2022

Cinque regioni Netflix saranno trattate con un altro film tratto da ARRAY Releasing di Ava DuVernay. L’arrivo è previsto per il 17 novembre 2022, ecco cosa devi sapere sul film della Repubblica Dominicana Bantu mamma regia di Ivan Herrera.

Debuttando per la prima volta al SXSW nel 2021, il film è stato proiettato in numerosi festival cinematografici in tutto il mondo. ARRAY ha acquisito i diritti del film nell’ottobre 2022 e farà una data di uscita simultanea nelle sale e su Netflix.

Ecco cosa puoi aspettarti dal film prodotto da Point Barre e Basecamp Studio:

“In BANTÚ MAMA, una donna francese di origini africane riesce a fuggire dopo essere stata arrestata nella Repubblica Dominicana. Trova rifugio nel quartiere più pericoloso di Santo Domingo, dove viene accolta da un gruppo di bambini. Diventando la loro protetta e figura materna, vive un cambiamento inimmaginabile del suo destino”.

Il film è interpretato da Clarisse Albrecht (che ha anche scritto il film insieme a Ivan Herrera), Arturo Perez, Scarlet Reyes ed Euris Javiel.

Le regioni Netflix che trasportano Bantú Mama includeranno Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Fondata nel 2011, ARRAY Releasing si propone di mostrare e promuovere film indipendenti principalmente di artisti neri, persone di colore e donne di ogni tipo. Netflix ha un accordo di output con l’azienda.

Il film sarà accanto a dozzine di altre uscite di ARRAY Releasing, ma attenzione, non rimarranno su Netflix per sempre. Caso in questione, Canna ardente verrà rimosso da Netflix nel novembre 2022 tre anni dopo il suo rilascio iniziale.

In caso di Bantu mammasarà trasmesso in streaming su Netflix fino al 2025.

Le recenti aggiunte a Netflix da ARRAY Releasing includono Definizione Per favore e Testa d’asino (entrambi rilasciati su Netflix a gennaio 2022) e anche più recentemente, abbiamo visto Imparare a nuotare aggiunto nell’agosto 2022 e il documentario Cosa ci lasciamo alle spalle aggiunto a fine settembre 2022.

Verrai a controllare? Bantu mamma quando uscirà su Netflix il 17 novembre? Fateci sapere nei commenti.