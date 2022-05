Ballando con me stesso su Netflix? (dove guardare)

La nuova serie di gare di ballo Ballando da solo diventerà quasi sicuramente la prossima ossessione per i fan del popolare genere del piccolo schermo, e non sorprende che gli abbonati Netflix siano ansiosi di sapere se è un’opzione sullo streamer.

La serie è ispirata ai numerosi momenti e routine di ballo virali visti così tanto sui social media e ogni iterazione mostrerà una serie di sfide che i concorrenti devono superare per continuare ad avere la possibilità di vincere tutto. I partecipanti impareranno le mosse e le eseguiranno al meglio mentre infondono la propria personalità e il proprio talento nella routine.

A guidare i concorrenti ogni settimana non saranno altri che Nick Jonas, Shakira e Liza Koshy. Questi potenti giocatori non sono arbitri ma sono considerati Creatori poiché dimostrano la coreografia che verrà eseguita. Dodici contendenti affronteranno sei sfide entusiasmanti, che alla fine si ridurranno a un incontro finale uno uno uno che sarà sicuramente un affare da non perdere.

Ci saranno un totale di otto voci, ciascuna della durata di un’ora, piena di drammi, suspense e mosse di ballo di livello successivo. Continua a leggere per vedere se è una delle tante scelte divertenti sulla piattaforma di streaming.

Ballando con me stesso è disponibile su Netflix?

La notizia se lo spettacolo in questione abbia o meno un posto in cui competere per il pollice in su degli spettatori non farà venire voglia a nessuno di saltare su alcune melodie funky. Gli abbonati non potranno ballare con se stessi perché Ballando da solo non è disponibile su Netflix.

Fortunatamente ci sono alcune altre fantastiche funzionalità con alcune mosse stellari che gli abbonati possono godere. Alcuni titoli Netflix relativi alla danza pronti per lo streaming ora includono Il ballo di fine anno, Feel the Beat, Playbook Silver Linings, e Lavoracisolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Ballando con me stesso

Ballando da solo sarà presentato in anteprima sulla NBC il 31 maggio 2022 e gli episodi andranno in onda settimanalmente il martedì sera alle 22:00 ET. I fan possono anche guardare lo spettacolo il giorno successivo su NBC.com o sul servizio di streaming Peacock.

Potete vedere il trailer qui: