Treno ad alta velocità è disponibile per lo streaming su Netflix ed è il film che tutti stanno attualmente guardando e di cui parlano. Dato che il film è molto popolare in questo momento, abbiamo notato diverse domande che girano su Internet a riguardo. Una delle domande che continuiamo a vedere riguarda il rapper e cantante vincitore del Grammy Award Bad Bunny e il suo coinvolgimento nel film. C’è Bad Bunny Treno ad alta velocità? Abbiamo risposto a questa domanda scottante proprio qui sotto!

Treno ad alta velocità è un film d’azione su un assassino di nome Ladybug (Brad Pitt) che è disposto a fare tutto il necessario per assicurarsi di completare la sua missione di recuperare una valigia piena di soldi da un treno proiettile in rapido movimento. Ma la missione di Ladybug diventa impegnativa quando si ritrova a combattere contro altri assassini sul treno.

Oltre a Pitt, il noto cast comprende Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra Bullock, Logan Lerman, Zazie Beetz, Masi Oka e Karen Fukuhara. Ma puoi aspettarti di vedere Bad Bunny nel film d’azione?

Bad Bunny è in Bullet Train?

Sì! Bad Bunny ha fatto il suo debutto cinematografico con questo film e interpreta il ruolo di The Wolf. Il lupo è un assassino messicano armato di coltello che si scontra con Ladybug sul treno proiettile. Come Ladybug, The Wolf vuole la valigia misteriosa per i suoi motivi. Crede anche che Ladybug abbia qualcosa a che fare con la morte di sua moglie e della sua famiglia. Quindi, è in missione di vendetta.

Ma purtroppo, Bad Bunny non ha una parte importante nel film. In effetti, non ha molto tempo sullo schermo. Alcune persone sosterrebbero addirittura che la maggior parte delle sue scene erano già state mostrate nel trailer. Che peccato!

Sebbene la mega superstar abbia una breve apparizione nel film, è decisamente memorabile e ti fa venire voglia di vederlo calciare il culo in altri film d’azione.

Assicurati di controllare Treno ad alta velocitàora in streaming su Netflix.