Azzeccato! stagione 7 e altri programmi di cucina Netflix in arrivo nel 2022

I fan dei programmi di cucina e cibo stanno per avere una grande caduta poiché Netflix ha un’entusiasmante lista di contenuti nuovi e di ritorno in arrivo presto! Programmi di cucina Netflix popolari come Qualcuno dai da mangiare a Phil, Azzeccato! e il Grande spettacolo di pasticceria britannica stanno tornando molto presto!

Ad agosto, Netflix ha pubblicato una programmazione che includeva i dettagli sulle serie di cucina e cibo nuove e di ritorno che si sarebbero fatte strada nei prossimi mesi. Il programma di cucina Easy Bake, condotto da Antoni Porowski, debutterà questo ottobre, oltre a una nuova serie sui mixologist in lizza per il titolo di Ultimate Drink Master.

Di seguito descriviamo in dettaglio tutti i programmi di cucina Netflix previsti in arrivo tra settembre e dicembre di quest’anno!

Programmi di cucina Netflix in arrivo nel 2022

Tavolo dello chef: pizza

Data della prima: 7 settembre

Tavola dello chef torna a settembre con una nuova versione incentrata sulla pizza! Chef di tutto il mondo mostreranno come elevano un piatto normale con sapori unici per creare la fetta perfetta.

Chef in primo piano: Chris Bianco (Phoenix, Arizona), Gabriele Bonci (Roma, Italia), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota), Franco Pepe (Caiazzo, Italia), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone), Sarah Minnick (Portland, Ore. )

Collezione The Great British Baking Show 10

Data della prima: TBA, ma confermato per l’autunno 2022

Il grande spettacolo di pasticceria britannica segue i fornai dilettanti mentre gareggiano l’uno contro l’altro in sfide con l’obiettivo di impressionare i giudici. La serie senza sceneggiatura sarà composta da 10 episodi da 60 minuti.

I fan saranno anche felici di sapere che la quinta stagione della versione “Holidays” arriverà entro la fine dell’anno, il 18 novembre.

Azzeccato! stagione 7

Uno dei programmi di cucina Netflix più popolari, Azzeccato! ritorna il 5 ottobre con una stagione a tema Halloween che include tanti dolcetti e scherzetti e macabre sorprese da alcuni degli spettacoli più popolari di Netflix, tra cui L’Accademia degli Ombrelli, Lo stregone e Cobra Kai. E, naturalmente, Nicole Byers tornerà ad ospitare!

Easy-Bake Battle: la competizione di cucina casalinga

Data della prima: 12 ottobre

Battaglia facile da cuocere è una nuova serie di gare di cucina ispirata all’iconico forno Easy-Bake di Hasbro. In questo nuovo spettacolo, Occhio stranoAntoni Porowski ospiterà i cuochi casalinghi a confronto e utilizzerà ingegnosi trucchi da cucina per creare cibo veloce, facile e delizioso.

Bere Maestri

Data della prima: 28 ottobre

Marblemedia e Boomerang Productions Media si uniscono per portarci Bere Maestri questo ottobre. Dodici mixologist innovativi devono competere per il titolo di Ultimate Drink Master e un premio davvero rivoluzionario. Lo spettacolo sarà composto da 10 episodi da 40 minuti.

Spuntino contro Chef

Data della prima: 30 novembre

Spuntino contro Chef è un nuovo spettacolo condotto dai comici Megan Stalter e Hari Kondabol. Gli chef si sfideranno mentre mirano a ricreare snack iconici e allo stesso tempo preparano ricette originali ispirate a classici amati, il tutto nel tentativo di vincere il primo premio di $ 50.000.

Cucina a tutti i costi

Data della prima: 16 dicembre

Lo chef e ristoratore Jordan Andino ospita Cucina a tutti i costiuno spettacolo che mette alla prova tre cuochi casalinghi mentre tentano di preparare piatti appetitosi con un’intrigante combinazione di piatti.

L’ingrediente di lusso è sempre migliore di qualcosa che puoi trovare nel tuo supermercato medio? Ogni chef riceve $ 25.000 in banca per fare offerte sugli ingredienti. Andranno alla grande su oggetti con un prezzo elevato, andranno sul sicuro o giocheranno e parsimonieranno? Il piatto fatto con un budget può battere il piatto più costoso?

Somebody Feed Phil stagione 6

Data della prima: 18 ottobre

Phil Rosenthal è tornato con la sesta stagione del suo show di successo. In questa stagione Phil viaggia verso nuove destinazioni, tra cui Filadelfia, Nashville, Austin, Santiago e la Croazia. Conterrà anche un episodio speciale tributo ai genitori di Phil, Helen e Max.

Oltre alla sesta stagione, fai attenzione al suo attesissimo libro Qualcuno dai da mangiare a Phil: il libro il 18 ottobre, via Simon & Schuster. Questo libro di cucina complementare alla serie Netflix include la raccolta definitiva di ricette imperdibili, storie inedite, foto del dietro le quinte e altro ancora delle prime quattro stagioni dell’amata serie.

Quale di questi programmi di cucina Netflix sei più entusiasta di guardare questo autunno?