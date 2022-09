Azzeccato! data di uscita, sinossi, trailer e altro della stagione 7

Non preoccuparti, non sei l’unico che continua a sbavare Azzeccato! stagione 7 dopo aver visto e rivisto i concorrenti cuocere torte deliziose e mostruose nelle prime sei stagioni della serie.

L’anno scorso, la serie di concorsi gastronomici originali di Netflix lo ha fatto ancora una volta e, con ciò, intendiamo offrire un’altra fantastica stagione di intrattenimento non-stop, buone vibrazioni e dessert macellati in modo esilarante.

La serie è con noi dal 2018 e ogni stagione si rivela semplicemente migliore delle precedenti. Per questo, senza dubbio, Azzeccato! è diventato un punto fermo di Netflix e non ci aspettiamo davvero che questa serie vada da nessuna parte presto… o almeno speriamo.

Se sei come noi, probabilmente ti starai chiedendo quando o se puoi aspettarti un’altra stagione di questo fantastico programma di cucina, soprattutto ora che sono state pubblicate così tante stagioni. Ti abbiamo coperto mentre ti diciamo tutto ciò che sappiamo finora Azzeccato! stagione 7 proprio qui.

Quante stagioni di Nailed It! ci sono?

Ti aspetta una lunga sessione di abbuffate perché al momento ci sono sei stagioni della serie in competizione Netflix, uno spin-off natalizio con due stagioni aggiuntive, e quattro spin-off internazionali.

Ma non preoccuparti! La maggior parte degli episodi di Azzeccato! hanno tutti una durata inferiore a un’ora, il che significa che riempire il tuo fine settimana con una stagione non dovrebbe essere un’impresa troppo difficile. Si spera che in futuro tu possa aggiungere una settima stagione alla tua watchlist.

Azzeccato! data di uscita della stagione 7

Il 19 agosto, Netflix lo ha annunciato Azzeccato! la stagione 7 uscirà Venerdì 7 ottobre. Naturalmente, Nicole Byer tornerà ad ospitare la settima stagione della serie, che avrà un tema di Halloween e presenterà “sorprese” di alcune delle serie Netflix più popolari.

Ecco la sinossi ufficiale della stagione 7 da Netflix:

“La serie nominata agli Emmy torna con una stagione piena di dolcetti e scherzetti mentre celebriamo Halloween. Con sorprese macabre da alcuni programmi Netflix preferiti – Accademia degli Ombrelli, Cobra Kai e lo stregone, i dessert sono volutamente spaventosi questa volta!”

Azzeccato! trailer della settima stagione

Quanti episodi ci saranno in Nailed It! stagione 7?

Sebbene le precedenti stagioni di Azzeccato! hanno contenuto sei, sette o otto episodi, la settima edizione della serie ridurrà il conteggio degli episodi praticamente della metà. Secondo Netflix, la stagione 7 avrà solo quattro episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno. Potremmo non ricevere tutti gli episodi a cui siamo abituati, ma i fan dovrebbero comunque essere entusiasti per la stagione a tema Halloween!

Non appena maggiori informazioni sulla stagione, incluso un trailer e nuove foto, ci assicureremo di conservarle tutte Azzeccato! fan aggiornati su tutte le ultime novità della stagione 7. Resta sintonizzato per molto di più sulla serie e assicurati di guardare la stagione 1-6 ora su Netflix.

Lo staff di FanSided Entertainment ha contribuito a questo rapporto.