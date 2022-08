“Avevi 11 anni, hai guardato oltre”: Henry Cavill e Tom Holland che ricordano il loro primo incontro si sono trasformati in uno scherzo all’inguine esilarante

Quanto è fantastico vedere i nostri supereroi preferiti prendere vita sul grande schermo? Ma sai cosa è meglio? Divertente l’idea di a crossover tra Marvel e DC, sia nei fumetti che negli universi cinematografici. A causa dei concorrenti sempre ai ferri corti, questo sogno sembra quasi impossibile. Quindi, i fan devono accontentarsi dei piccoli scorci che avremo quando attori di universi in competizione venire insieme. E ragazzo, l’ha fatto Lo spettacolo di Graham Norton tirare fuori l’impensabile. Hanno avuto Henry Cavill e Tom Holland nello show. Ma lo sapevi Gli stessi Superman e Spiderman sono apparsi sullo stesso schermo?

Il primo incidente di interazione tra Henry Cavill e Tom Holland

Nel dicembre 2021, il Graham Norton Show aveva a line-up con chi è chi del mondo dello spettacolo. Ha ospitato Tom Holland e Zendaya dal Uomo Ragno franchising, Lo stregone stella Henry Cavill AKA Superman, e Gugu Mbatha-Raw dall’acclamato episodio di San Junipero di Specchio nero. Era la manifestazione letterale del termine tempestato di stelle.

Mentre l’intera intervista è stata abbastanza divertente, la storia dell’incontro tra Henry Cavill e Tom Holland per la prima volta ti lascerà a pezzi. Il primo viaggio in assoluto di Holland a Los Angeles è stato quando era solo 11 anni per assistere al Premi dei riflettori di Hollywood. Durante la sua visita alla stanza del ragazzino, l’eccitato Inesplorato è arrivata la stella faccia a faccia con Superman stesso, Henry Cavill. Beh, non esattamente faccia a faccia dato che Tom aveva solo 11 anni all’epoca.

Tom narra, e anche in parte recita, l’incidente nel modo più esilarante possibile. Mentre è all’orinatoio, Tom dice: “Ricordo di aver alzato lo sguardo e di aver visto Superman accanto a me. E poi ho guardato in basso…Questa affermazione si traduce in un boato di risate e applausi in tutto lo studio.

Henry Cavill, ancora ridendo, riesce a malapena a pronunciare le parole: “Non puoi dirlo,” quando Graham Norton è intervenuto con la battuta finale. Correggendo la preposizione di Holland e scherzando allo stesso tempo, ha detto: “Avevi 11 anni e hai guardato oltre.Dopo qualche risata più fragorosa, Graham si fermò e disse:Servizi per l’infanzia.Quella singola frase ha fatto esplodere l’intero set ancora una volta. Sicuramente hanno dovuto tagliare e prendersi una pausa dopo questa scena affinché tutti si ricomponessero.

Cosa ne pensi di questo Spider-Man contro Superman interazione? Fateci sapere nei commenti.

