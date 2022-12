“Avevano pagato certi…”- Meghan Markle rivela come si sentiva insicura dopo che la sua relazione con il principe Harry era diventata pubblica

Il principe Harry e Meghan Markle sì ha causato carneficina con il loro documentario Netflix di sei episodi Harry e Meghan. Netflix ha rilasciato i primi tre episodi l’8 dicembre e stanno già facendo notizia per tutte le giuste ragioni. Prima dell’uscita dello spettacolo, si ipotizzava che il Duca e la Duchessa lo sarebbero stati dichiarando guerra alla famiglia reale del Regno Unito.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) 1 dicembre 2022

Sebbene la coppia abbia evidenziato il loro pensiero sui membri reali, loro principalmente ha lanciato un attacco ai media britannici. Il principe Harry e Meghan Markle non sembrava impressionato dalla stampa e i Sussex li ha chiamati fuori per tormentarli e rendendo la loro vita nel Regno Unito miserabile. Markle è stata la più colpita quando ha rivelato come stava temendo per la sua vita in seguito alla costante intrusione dei paparazzi.

I media britannici hanno seguito Meghan Markle a Toronto

Nella seconda puntata di Harry e Meghanla duchessa ha rivelato il giorni miserabili dopo che la sua relazione con il principe reale divenne pubblica. Secondo l’ex attrice americana, è diventato estremamente difficile per lei sopravvivere a Toronto mentre i media britannici la seguivano ovunque. Dopo l’annuncio della loro relazione, Markle ha continuato a vivere negli Stati Uniti per girare la sitcom Abiti.

I vicini di Toronto di Meghan che hanno preso i soldi per mettere una telecamera in live streaming nel suo cortile però…. Parla di zero rispetto #HarryandMeghanNetflix — D.od (@dodmichaela) 9 dicembre 2022

Tuttavia, i media britannici erano affamati di sapere tutto sulla sua vita e c’era una costante intrusione nella privacy. La reale del Sussex ha rivelato come i giornalisti abbiano circondato la sua casa di Toronto per ottenere alcune riprese. Li ha anche accusati di molestando i suoi vicini per maggiori dettagli.

“Avevano pagato alcuni vicini per mettere una telecamera in live streaming nel mio giardino. Tutte le tende sono state tirate e le persiane sono state tirate. Faceva paura. La mia faccia era ovunque, la mia vita era ovunque. I tabloid avevano preso il sopravvento su tutto “ Markle ha detto mentre parlava alla telecamera.

Più avanti nello spettacolo Netflix, la duchessa ha affermato come le è stato negato qualsiasi tipo di aiuto da parte della polizia. La polizia di Toronto ha negato qualsiasi indagine poiché lo riteneva è stata la conseguenza della datazione con il principe Harry.

Cosa ne pensi della persecuzione della stampa per il filmato di Meghan Markle? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

