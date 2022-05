Avete notato il tributo di Caleb McLaughlin a Kobe Bryant in Stranger Things 4?

Dicendolo! Facendolo! Entrambe queste affermazioni richiedono una lunga strada per raggiungere la destinazione. Tuttavia, Caleb McLaughlin interpreta Lucas Sinclair nella fiction horror Cose più strane ha dimostrato la sua vera ammirazione nei confronti del leggendario giocatore NBA Kobe Bryant. Caleb, che è sempre stato un fan sfegatato di Black Mamba, ha voluto onorare la sua memoria. Per non parlare del fatto che ha scelto il modo più commovente per mostrare il suo amore per la star del basket americano Kobe Bryant.

La maglia di Lucas dice tutto nel primo episodio di Stranger Things 4

Rilasciato il 27 maggio 2022 la stagione 4 è arrivata con il botto ed è diventata lo spettacolo più ascoltato in streaming su Netflix. Mentre tutti i personaggi si stanno ambientando nelle loro vite al liceo, possiamo vedere un nuovo Lucas Sinclair. È un giocatore in panchina della squadra di basket della Hawkins High con un bel taglio di capelli come di solito fanno gli sportivi. Ma c’è di più oltre a Lucas che gioca a basket in questa stagione quando gli spettatori vedono la sua maglia con il “numero 8”. Pertanto, il numero lo collegava direttamente al giocatore associato Kobe Bryant. Dato che Black Mamba ha iniziato la sua carriera nel basket con la maglia numero 8, è ora ricordato come uno dei più grandi giocatori nella storia del basket.

Il tributo ha toccato il cuore dei fan di Kobe Bryant nella stagione 4 di Stranger Things

Guardare Lucas indossare la maglia di Bryant del passato ha emozionato gli spettatori e la scena è diventata virale. Dopo la sfortunata morte di Kobe Bryant in un incidente in elicottero, è stata la prima volta che uno spettacolo Netflix ha reso omaggio. Inoltre, l’idea apparteneva a Caleb McLaughlin che si ispira al successo del giocatore come Laker e come essere umano.

Gli spettatori hanno notato questa mossa sincera presa da Caleb e l’hanno apprezzato a fondo. Le pagine dei social media sono piene di foto e commenti di Caleb e Bryant. I fan twittano su come Caleb ha fatto rivivere la memoria di questo grande uomo. Dopotutto, questo tributo si è rivelato qualcosa di significativo per i veri fan di Kobe Bryant. Quando vediamo Lucas giocare a basket con una maglia gialla dei Lakers con il numero 8. Quindi, è stata una vera giustizia alla memoria di Black Mamba!

Guarda come i fan stanno diventando molli per il segno d’amore di Caleb McLaughlin per Black Mamba.

Il che potrebbe plausibilmente significare che se Lucas raggiungesse la NBA potrebbe ispirare Kobe, che ha tipo… 8 anni nel 1986 — Il Nickelodeon Fan Club (@thenickfanclub) 30 maggio 2022

L’ho capito appena ho visto il numero. #MambaMentalismo https://t.co/ez124C8LNC — The Bald and the Beautifuls (@TeeMarcelly) 31 maggio 2022

.@calebmclaughlin ha reso omaggio a Kobe Bryant in “Stranger Things” (tramite @netflix, @strongblacklead) pic.twitter.com/uBr1KWjl5U — Rapporto Bleacher (@BleacherReport) 30 maggio 2022

Prenota un posto veloce su Netflix e guarda Lucas Sinclair che lancia il basket con la maglia di Bryant.

