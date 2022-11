“Avatar: Way of Water” supera il disastroso “Justice League” di Henry Cavill di ben 100 milioni di dollari

Quando James Cameron stava girando un film che ruotava attorno a un pianeta indigeno a Pandora dopo il grande successo di Titanico nel 1997, chiunque riderebbe al pensiero che il film diventi uno dei più grandi mai realizzati. E riderebbero ancora di più se dicessi loro che questo film di fantascienza si lascerebbe alle spalle il budget di Titani, c un film composto da star come Leonardo DiCaprio e Kate Winslet con una produzione di ben 200 milioni di dollari, considerato allora il film più costoso mai realizzato. Ma James Cameron credeva nella sua visione.

Ha continuato a posticipare l’uscita del suo capolavoro di fantascienza dal 1999 fino a quando la tecnologia non fosse stata abbastanza adatta per realizzarlo. E nel 2009, quando questo film d’animazione con un budget stimato tra $ 280 milioni e $ 310 milioni è diventato il secondo film di maggior incasso ed è rimasto tale per un decennio, tutto è stato ripagato. Ma questo si rivelerà vero anche nel caso di Avatar: La via dell’acqua è una domanda spinosa, ma sembra già superare il budget di Henry Cavill Lega della Giustizia.

Avatar: The Way of Water non solo ha una produzione straordinaria, ma anche un budget ancora maggiore rispetto a Justice League

Abbiamo stabilito il fatto che James Cameron è un visionario. Pertanto, abbiamo tutti grandi speranze legate al sequel dell’iconico Avatar film, ma non si può nemmeno negare la “maledizione del sequel”. C’è stato uno schema ripetuto di sequel di film che hanno prequel di successo non all’altezza delle aspettative.

Tuttavia, se l’enorme budget di Avatar: La via dell’acqua è tutto da seguire, James Cameron non ha paura di questa maledizione.

Secondo The Hollywood Reporter, il film di fantascienza ha un budget di circa 350-400 milioni di dollari. Ora che batte anche DC Lega della Giustizia con star come Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams e altri.

Per gli inesperti, il film DC è uno dei film più costosi mai realizzati e Avatar: La via dell’acqua l’ha appena superato. Per realizzare un profitto, il film dovrà guadagnare almeno un miliardo al botteghino, e ogni volta che ‘almeno’ e ‘miliardo’ vengono messi insieme, non è mai una buona combinazione. Mentre guadagnare miliardi al botteghino era un compito raggiungibile prima della pandemia, ma è molto difficile dopo la pandemia. Tuttavia, considerando come Avatar è riuscito a invertire la tendenza in passato, non si può dire con certezza che il suo sequel non farà lo stesso.

