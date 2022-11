August Alsina ha appena presentato il suo ragazzo dopo aver avuto un coinvolgimento con Jada Pinkett Smith?

Dopo una relazione con Jada Pinkett Smith, August Alsina potrebbe essersi appena dichiarata gay. Questo è ciò che i fan stanno ipotizzando dalla sua recente apparizione televisiva. Il cantante trentenne ha pubblicato diverse canzoni di successo, collaborando anche con Nicki Minaj per Nessun amore. Ha vinto il premio Best New Artist all’evento BET. Anche se l’artista ha attirato la massima attenzione quando Jada Smith ha parlato del suo coinvolgimento con lui, al mondo.

Jada e suo marito Will Smith hanno scioccato il mondo mentre discutevano faccia a faccia della sua relazione con una Alsina molto più giovane. Il cantante era anche amico di Jaden Smiths, rendendo la situazione ancora più appiccicosa. Anche se tutti, incluso Will Smith, sono passati dall’incidente. Ma l’ultima reazione di Alsina ha lasciato tutti in dubbio sulla sua sessualità.

Dopo la rottura con Jada Pinkett Smith, August Alsina ‘è uscito?

August Alsina, che ha fatto notizia per avere una relazione con Jada Pinkett Smith, potrebbe essere solo gay. Il cantante è uscito nel finale di stagione dello spettacolo di Vh1 Surreal Life. “L’amore si è presentato, ma in modo nuovo”, ha detto aprendo lo show. Ha espresso il desiderio di condividere e onorare la persona che ama e che lo ricambia.

Ha anche aggiunto che il Il motivo per cui vuole condividerlo con il mondo è che la sua idea di amore sfida tutti i costrutti dell’amore e sembra diversa dal normale. Secondo i rapporti, sullo schermo appare un uomo con un berretto e una giacca che si siede accanto ad Alsin. “Ti amo“, dice il cantante all’altro uomo, dopo di che si danno un caloroso abbraccio.

Sebbene l’identità dell’uomo non venga rivelata nel video, alcuni fan affermano che i due abbiano una canzone chiamata 2 am Sono stati anche visti esibirsi insieme in DC, augurando la madre di Alsina. Anche se sembrava che desiderassero insieme, facendo pensare ai fan che potessero essere fratelli.

Le celebrità hanno dichiarato le loro preferenze sessuali a partire da Ellen Degeneres, che è uscita per la prima volta nel 1997. Anche se è una questione se il Nessun amore il cantante è gay o sta solo facendo un’acrobazia per le pubbliche relazioni dello spettacolo. Cosa ne pensi? Commenta i tuoi pensieri.

