Sei un fan di Sarah Dessen? Il nuovo film Netflix Lungo per la corsa è arrivata oggi venerdì 6 maggio su Netflix ed è tratta dal suo romanzo omonimo. È anche il primo di numerosi adattamenti pianificati dei libri più venduti dell’autore.

Con Emma Pasarow e Belmont Cameli nei panni dei personaggi principali Auden ed Eli, la storia segue l’estate di Auden prima del college nella pittoresca cittadina di Colby Beach, mentre il misterioso Eli la aiuta a fare tutte le cose che si sono perse durante i suoi studi liceali.

Spoiler avanti per Lungo per la corsa

Se hai finito il film e hai ancora domande o se sei solo pronto per scoprire cosa succede, di seguito troverai spoiler riguardanti il Lungo per la corsa finale e lo stato di tutti i personaggi e le relazioni principali.

Spoiler sul finale di Along for the Ride: Auden ed Eli finiscono insieme?

Sì, Auden ed Eli si incontrano in coppia verso la fine del film. Si danno il primo bacio durante la festa del 4 luglio/Hot Dog e dopo iniziano a litigare. Ma poi si riconciliano dopo che Eli è tornato in BMX e lui sorprende Auden a casa di suo padre vestito con uno smoking.

Eli e tutti i nuovi amici di Auden a Colby organizzano un ballo di fine anno per lei in spiaggia in modo che possa finalmente completare la sua ricerca e fare una delle tante cose che si è persa al liceo. È davvero dolce.

Spoiler finale di Along for the Ride: cosa succede ad Auden ed Eli alla fine?

C’è un salto temporale alla fine del film dopo la celebrazione del ballo di fine anno in spiaggia. Vediamo Auden che legge una cartolina di Eli. Alla fine ha seguito i suoi sogni ed è andato a Barcellona per inseguire la BMX come lui e Abe hanno sempre voluto.

Sono ancora una coppia, anche se per ora si tengono in contatto a distanza poiché Auden viene mostrato mentre frequenta l’élite Defrese University, un college immaginario d’élite nell’universo dei libri di Sarah Dessen. Auden finisce per andare in camera con Maggie (Laura Kariuki), che è diventata la sua amica intima alla fine del film.

Spoiler Along for the Ride: Auden ed Eli hanno dormito insieme?

Sembra implicito che Auden ed Eli potrebbe hanno fatto sesso dopo la celebrazione del 4 luglio. Vengono visti pomiciare in acqua e poi Auden si sveglia al mattino accanto a Eli nel letto di un camioncino. Eli viene mostrato senza maglietta.

Più avanti nel film, quando litigano, il modo in cui parlano di quello che è successo tra di loro sembra implicare loro fatto dormire insieme. Ma non è mai dichiarato esplicitamente, quindi spetta allo spettatore decidere.

Spoiler finale di Along for the Ride: cosa succede a Heidi e Robert?

Dopo che Auden ha chiamato sua madre (Andie MacDowell) per aiutarla a gestire la ricaduta tra Heidi (Kate Bosworth) e Robert (Dermot Mulroney), le cose tra loro migliorano. Robert e Heidi iniziano ad andare avanti nella loro relazione con Heidi dicendo ad Auden che finalmente hanno avuto una vera conversazione. Sembra che Robert abbia finalmente ottenuto il controllo della realtà di cui aveva bisogno tra sua figlia, l’ex moglie e l’attuale moglie.

