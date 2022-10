“Atlas” del film Netflix di Jennifer Lopez: le riprese in corso e ciò che sappiamo finora

Netflix sta collaborando con Jennifer Lopez nel suo terzo film originale Netflix chiamato Atlante. Il progetto arriva dopo altri due film, La madre e il cifrario, e attualmente sta girando in California. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Atlas su Netflix.

di Netflix Atlante sarà diretto da Brad Peyton, che ha diretto film come Furia, San Andreas, e Viaggio 2 con Dwayne Johnson. La sceneggiatura di Atlas è stata originariamente scritta dallo sceneggiatore armeno Leo Sardarian (Avviare) e passò poi ad Aron Eli Coleite (Locke & Key, Eroi, Star Trek: Discovery).

Atlas sarà prodotto da Jennifer Lopez per la sua Nuyorican Productions, insieme a Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina, insieme a Joby Harold e Tory Tunnell per Safehouse Pictures e con Peyton e Jeff Fierson per ASAP Entertainment.

Peyton ha commentato l’inizio del lavoro su questo film:

“Sono così onorato di lavorare con Jennifer, Elaine e il resto del team di Nuyorican Productions insieme ai nostri partner Joby e Tory di Safehouse, avere la possibilità di dirigere Jennifer nel ruolo del protagonista di questo film è un sogno diventato realtà , come so che porterà l’incredibile forza, profondità e autenticità che tutti siamo venuti ad ammirare dal suo lavoro.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Atlante:

Qual è la trama? Atlante?

Quella che segue è una sinossi estesa per Netflix Atlante come visto nel numero 1251 di Production Weekly:

Il thriller di fantascienza segue Atlas, un ufficiale dell’intelligence militare che ha passato anni a inseguire il terrorista intergalattico Harlan che ha ucciso la sua famiglia durante un attacco al quartier generale della sua agenzia sulla Terra. Ora è nello spazio per supervisionare una missione per catturare Harlan nel suo nascondiglio sul pianeta remoto. Le cose vanno rapidamente verso il sud quando la loro nave viene colpita da missili ed è costretta a indossare una tuta corazzata meccanica guidata dall’IA ed evacuare con i soldati. Tutti vengono uccisi in una battaglia aerea durante la discesa tranne lei e lei viene lasciata bloccata in superficie, circondata da nemici, con poca conoscenza di come funziona la tuta AI. Fa conoscenza con la tuta, che la aiuta a uscire e la fa dirigere verso una capsula di salvataggio piantata a una certa distanza, con un tempo limitato prima che la tuta si rompa. Combatte i soldati nemici tecnologicamente potenziati e l’ambiente ostile e presto acquisisce una posizione per Harlan, quindi si allontana per cercare di portare a termine la missione e catturarlo, nonostante sia ferita. Lui invece la cattura e lei riesce a liberarsi con l’aiuto della tuta e contrastare un attacco pianificato alla Terra. Raggiunge la capsula di salvataggio che corre sui fumi e viene accolta da Harlan e lo combatte fino alla morte. È costretta ad abbandonare la tuta nonostante un forte legame formato tra lei e essa, e se la cava in un attimo. In seguito decide di arruolarsi nell’esercito come soldato e ottiene un nuovo vestito a cui si riferisce lo stesso di quello vecchio, mentre si prepara ad affrontare la prossima battaglia, una donna cambiata.

Chi è coinvolto Atlante?

Cantante e attrice rinomata Jennifer Lopez Guiderà Atlante per Netflix. Il suo recente lavoro di recitazione include una nomination ai Golden Globe Imbroglioni, Atto Secondo e Sfumature di blu. Lopez interpreterà il ruolo del personaggio del titolo, Atlas, un ufficiale dell’intelligence militare che è alla ricerca di un terrorista intergalattico.

Per un tempo incredibilmente lungo, non abbiamo saputo nulla del cast di Atlantema nell’agosto 2022 sono stati rivelati i restanti membri del cast.

Unendosi a Jennifer Lopez in Atlas sono; Simu Liu (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli), Sterling K. Brown (Clacson per Gesù. Salva la tua anima.) Abramo Popoola (Il Grande), e Lana Parrilla (C’era una volta).

Qual è lo stato di produzione di Atlante?

Stato di produzione ufficiale; Riprese (Ultimo aggiornamento: 18/10/2022)

Il progetto è stato lasciato in fase di pre-produzione per lo sviluppo attivo per un lungo periodo di tempo, ma dal 26 agosto 2022 le riprese di Atlas erano in corso.

Le riprese si stanno svolgendo in varie località della California negli Stati Uniti, tra cui; Los Angeles, Orange, Ventura e la zona delle trenta miglia di Los Angeles.

Alcune delle riprese si sono svolte in Nuova Zelanda.

Le riprese dovrebbero concludersi il 26 novembre 2022.

A cosa serve la data di uscita Atlante?

Con le riprese ora in corso e che non dovrebbero finire prima della fine di novembre, non c’è alcuna possibilità che Atlas arriverà su Netflix nel 2022.

Ora ci aspettiamo di vedere Atlas su Netflix alla fine del 2023.

Non vedi l’ora di guardare Atlas su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!