Atlas con protagonista Jennifer Lopez aggiornamenti sul rilascio, notizie sul casting, sinossi

Jennifer Lopez è stata recentemente sotto i riflettori per il suo matrimonio con Ben Affleck e vari progetti, come Metà tempo e Sposami. Il prossimo progetto di Lopez con Netflix, il film La madre, uscirà nel 2023, ma presto J.Lo reciterà e produrrà anche un thriller di fantascienza per Netflix chiamato Atlante.

Brad Peyton (Furia e San Andreas) dirigerà il film e Aron Eli Coleite sta scrivendo l’ultima bozza del film che Leo Sardarian aveva originariamente scritto.

La Nuyorican Productions di Lopez ha recentemente firmato un primo accordo con Netflix per creare film, serie TV e altri contenuti incentrati su diverse attrici, scrittrici e cineaste. Come accennato in precedenza, Lopez reciterà anche nel film d’azione La madre, regia di Niki Caro (Mulan), così come il cifrario, che è un adattamento del romanzo scritto da Isabella Maldonado. Atlante sarà il terzo film nel suo patto con Netflix.

Più di recente, Lopez è stato visto in una commedia romantica Sposami al fianco di Owen Wilson. Sarà la prossima protagonista della prossima commedia romantica Matrimonio riparatore con Josh Duhamel per Amazon Prime Video prima del suo passaggio a Netflix con La madre.

Aggiornamenti sull’uscita del film Atlas

Secondo IMDb, il film è nel bel mezzo della produzione, il che ha senso visti i tempi degli ultimi aggiornamenti sul casting di agosto e settembre 2022. Si dice che le riprese si svolgeranno sia a Los Angeles, in California che in Nuova Zelanda.

A seconda di quando il film terminerà le riprese nel 2022, i fan di J.Lo non dovrebbero aspettarsi di aggiungere Atlante alle loro liste di controllo molto prima della fine del 2023 o dell’inizio del 2024. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulle riprese del film man mano che vengono rivelati dal cast e da Netflix!

Cast Netflix del film Atlas

Lopez interpreterà il personaggio principale di questo film, secondo il rapporto di Deadline. L’attrice e produttrice ha anche condiviso la sua eccitazione per il film con un tweet nel giugno 2021.

Simu Liu, Sterling K. Brown e Abraham Popoola si sono uniti al cast di Atlante nell’agosto 2022. Sebbene i dettagli rimangano nascosti, è stato suggerito che Liu interpreterà un cattivo. Il cast ha continuato a crescere nel settembre 2022, quando C’era una volta e Perché le donne uccidono la star Lana Parrilla ha aggiunto ancora più potere da star al cast accatastato.

Dai un’occhiata al Atlante lanciato finora:

Jennifer Lopez

Simu Liu

Abramo Popoola

Sterling K. Brown

Lana Parrilla

Justin Walker Bianco

Adia Smith-Eriksson

Sinossi del film Atlas su Netflix

Il personaggio di Lopez è una donna che vive in un futuro in cui i soldati dell’intelligenza artificiale sono comuni. Uno di quei soldati decide che porre fine all’umanità è l’unica soluzione per garantire che la guerra diventi inesistente. Si rende conto che deve affrontare la sua più grande paura, i soldati dell’IA, collaborando con uno di loro per sconfiggere il ladro.

Ecco la sinossi ufficiale del film tramite IMDb:

Un futuro cupo, in cui un soldato dell’IA ha stabilito che l’unico modo per porre fine alla guerra è porre fine all’umanità.

Lo staff di FanSided Entertainment ha contribuito a questo rapporto.