Atlanta con Donald Glover è in streaming su Netflix? (dove guardare)

Serie vincitrice di un Emmy Award Atlanta l’ha fatto di nuovo! La serie commedia drammatica ha ottenuto tre nomination agli Emmy quest’anno, tra cui Miglior regia per una serie comica e Miglior attore protagonista in una serie comica per il creatore dello show, Donald Glover. Come previsto, questo ha portato un gruppo di nuovi spettatori che si chiedono dove possono guardare lo spettacolo. Fortunatamente, siamo noi a fornirti la home dello streaming.

Atlanta è una serie televisiva che segue due cugini mentre cercano di farsi strada nel mondo attraverso la scena rap di Atlanta. Lungo la strada, devono affrontare problemi sociali ed economici, tra cui razzismo, povertà e genitorialità.

Donald Glover recita nel ruolo principale di Earnest “Earn” Marks. Insieme a Glover nel cast ci sono Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield, Zazie Beetz e molti altri.

La quarta e ultima stagione sarà presentata in anteprima il 15 settembre, quindi potresti voler iniziare subito a guardare lo spettacolo. Ora, senza ulteriori indugi, ecco dove puoi guardare la serie acclamata dalla critica.

Atlanta è su Netflix?

Sfortunatamente, la serie commedia drammatica non è disponibile per lo streaming su Netflix. In effetti, è attualmente in streaming su un altro servizio di streaming. Non preoccuparti, però. Netflix ha in questo momento lo streaming di contenuti simili sulla sua piattaforma.

Ti consigliamo di fare il check-out Cari Bianchi e Slui deve averlo. Se stai cercando in particolare Donald Glover o altro Atlanta contenuto dei membri del cast su Netflix, dovresti dare un’occhiata alla sitcom comica Comunitàlo speciale della cabaret Donald Glover: Strano e il film commedia Mi dispiace disturbarla.

Dove guardare Atlanta

Atlanta va in onda sulla rete televisiva FX. Lo spettacolo è attualmente in onda con la quarta stagione prevista per la prima il 15 settembre. Tuttavia, le prime tre stagioni sono disponibili per lo streaming su Hulu con un abbonamento. E sì, anche la quarta stagione verrà aggiunta a Hulu. I nuovi episodi usciranno su Hulu il giorno dopo la loro messa in onda.

Dai un’occhiata al Atlanta trailer della stagione 4 per un’anteprima!