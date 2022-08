Athena su Netflix data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Un nuovo film Netflix, descritto come una moderna tragedia greca, arriverà sul servizio di streaming questo autunno. Atena è diretto da Romain Gavras.

Questo è il terzo lungometraggio del regista. Gavras è anche produttore e ha scritto la sceneggiatura insieme a Ladj Ly ed Elias Beldeddar. Anche Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar, Jean Duhamel e Nicolas Lhermitte sono i produttori.

Ecco tutto quello che sappiamo sul film in uscita!

Data di uscita di Atena

Il film farà il suo debutto venerdì 23 settembre 2022 su Netflix. Sarà rilasciato alle 12:00 PT/3:00 ET. La durata totale del film è di 97 minuti.

Sinossi di Atena

Ore dopo la tragica morte del loro fratello più giovane in circostanze inspiegabili (presumibilmente un alterco con la polizia), tre fratelli hanno la vita gettata nel caos. Il soldato francese Abdel viene richiamato dalla prima linea e trova la sua famiglia distrutta. È intrappolato tra suo fratello minore Karim, che vuole vendicarsi, e gli affari criminali di suo fratello maggiore Moktar.

Mentre Abdel lotta per calmare le crescenti tensioni e la situazione si aggrava, la loro comunità, Atena, va sotto assedio, diventando una scena di tragedia sia per la famiglia che per altri. La morte del fratello innesca una guerra totale nella comunità, con al centro i tre fratelli maggiori del ragazzo.

Cast di Atena

Ecco chi appare nel cast principale del film:

Dali Benssalah nel ruolo di Abdel

Sami Slimane come Karim

Ouassini Embarek come Moktar

Anthony Bajon come Girolamo

Alexis Manenti nel ruolo di Sebastien

Trailer ufficiale di Atena

Se vuoi dare un’occhiata più da vicino al film in azione, guarda il trailer ufficiale di Netflix Atena nel video qui sotto!

foto di Atena

Guarda le immagini del film in uscita su Netflix!

Resta sintonizzato su Netflix Life mentre ti portiamo tutte le notizie e gli aggiornamenti prima dell’uscita del nuovo film! Atena debutterà venerdì 23 settembre su Netflix.