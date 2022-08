Una nuova commedia romantica originale Netflix è arrivata per riscaldare i giorni da cani dell’estate e gli spettatori cadranno perdutamente per Stagione dei matrimoni. Sebbene il film racconti una storia familiare di una relazione improbabile, è uno dei migliori film su Netflix di questo mese.

Stagione dei matrimoni vede Pallavi Sharda nei panni di Asha, la cui mentalità incentrata sulla carriera interrompe la visione dei suoi genitori di trovarle un marito adatto. Stanca di essere stata incastrata e infastidita durante una serie di matrimoni, Asha finge di uscire con Ravi (Suraj Sharma) dai loro genitori.

Naturalmente, abbiamo visto il falso tropo degli appuntamenti in numerose commedie romantiche e gli spettatori sapranno che alla fine scoppieranno scintille tra la coppia apparentemente non corrispondente. Ma la coppia esplora quelle scintille e finisce insieme, o sono destinati ad altre persone?

Immergiamoci in cosa succede per Asha e Ravi alla fine di Stagione dei matrimoni e rispondi alla più grande domanda che circonda la loro relazione. Attenzione: spoiler in vista del film!

Asha e Ravi finiscono insieme nella stagione dei matrimoni?

Per tutto stagione dei matrimoni, Asha e Ravi hanno molteplici alti e bassi. Il loro primo appuntamento non va liscio e la loro determinazione a fingere di frequentarsi per superare il numero schiacciante di matrimoni a cui devono partecipare li tiene a debita distanza.

Ovviamente, mentre continuano il loro stratagemma, Asha e Ravi continuano ad avvicinarsi fino a quando non iniziano a frequentarsi davvero. Come ogni coppia, si aprono l’un l’altro e diventano vulnerabili, condividendo cose che non condividi solo con una persona anziana per cui non provi sentimenti.

Tuttavia, quando Asha riceve un’importante opportunità di carriera a Londra, la rivelazione ai suoi genitori provoca l’ennesima piega. Pensavano che lei e Ravi si stessero fidanzando, così come i genitori di Ravi, e ancora più pressione viene esercitata sulla coppia.

Viene fuori la verità che Ravi ha contribuito a finanziare la borsa di studio di Asha, e lei non reagisce bene allo scoprire che non l’ha guadagnata da sola. Ravi le dice che è innamorato di lei, ma lei si allontana da lui. In seguito lo vede ad un appuntamento con un’altra donna (che non era un appuntamento ma sua cugina!) e lo interrompe per scusarsi con lui e ringraziarlo per aver seguito il suo piano.

Durante il ricevimento di nozze di sua sorella Priya, Ravi appare come il DJ e, in una strana svolta di eventi comici romantici, afferra il microfono sia per spiegarsi che per proporre un grande gesto romantico per Asha, anche se non un fidanzamento. Alla fine, mettono da parte il passato e si riuniscono per sempre e ballano tutta la notte al matrimonio.

Cosa ne pensi del film? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e guarda Stagione dei matrimoni ora su Netflix!