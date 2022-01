ARRAY rilascerà “Definition Please” e “Donkeyhead” su Netflix a gennaio 2022

L’uscita di ARRAY inizierà il 2022 con il botto con due nuovi film che arriveranno su Netflix in più regioni il 21 gennaio 2022. I due nuovi film in arrivo su Netflix includono Definizione Per favore di Sujata Day e Testa d’asino di Agam Darshi.

ARRAY release è la divisione di distribuzione cinematografica fondata da Ava DuVernay. L’iniziativa si propone di distribuire film da gruppi sottorappresentati e lo fa inserendo i film su Netflix e fornendo loro un giorno e una data di uscita nelle sale selezionati.

Netflix ha visto l’uscita di quattro film nel 2021 incluso Nel giardino delle nostre madri, cugini, Sankofa e più recentemente, Amore e Furia.

I due nuovi film, entrambi di South Asian Women che si uniranno a Netflix alla fine di gennaio, includono:

Definizione Per favore

Diretto da: Sujata giornoDisponibile su Netflix dal 21 gennaio in: Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda

Dramma su un’ex campionessa di Scribbs Spelling Bee che deve riconciliarsi con il fratello separato quando torna a casa per aiutare a prendersi cura della madre malata.

Nel cast anche Ritesh Rajan (Bambola russa), Anna Khaja (The Walking Dead: il mondo oltre), Jake Choi (Genitori single), Lalaine (Lizzie McGuire), con LeVar Burton (Radici), e introducendo Maya Kapoor

Testa d’asino

Diretto da: Agam DarshiDisponibile su Netflix dal 21 gennaio in: Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda

Il titolo di questo film è conosciuto come un “termine affettuoso usato dai genitori punjabi” ed è il tema di questo film.

Darshi interpreta il ruolo di Mona, descritta come una scrittrice fallita. Il film racconta la sua storia mentre si prende cura del padre sikh malato e dopo che ha subito un ictus debilitante, i suoi tre fratelli di successo si presentano alla sua porta determinati a prendere il controllo della situazione.

Al fianco di Darshi c’è Kim Coates (Figli dell’anarchia), Sandy Sidhu (Leggende di domani della DC), Stefano Lobo (Freccia), Huse Madhavji (L’insenatura di Schitt), Marvin Ismaele (Degrassi: La prossima generazione), e Balinder Johal (Ragazzi Beeba)

Entrambi Testa d’asino e Definizione Per favore rimarrà su Netflix per tre anni. Ciò significa che entrambi i film usciranno a gennaio 2025, quindi hai tutto il tempo per prenderli.

Per la libreria completa di film ARRAY su Netflix, vai al nostro elenco di film ARRAY qui. Hai solo un paio di mesi al momento della pubblicazione da guardare La sepoltura di Kojo prima che parta nel marzo 2022.

Verrai a controllare? Testa d’asino e Definizione Per favore? Facci sapere in basso.