Arnold Schwarzenegger si sta rivolgendo a John Cena nella lista del cast dei suoi film?

Ricordi la famosa GIF “Non puoi vedermi”, nota anche come meme di John Cena? La frase più famosa del lottatore che usa come provocazione per insinuare che i suoi avversari nel wrestling non possono prevedere le sue azioni e mosse. Di solito dice, “Non puoi vedermi” in modo divertente. Bene, è giunto il momento che l’attore veterano Arnold Schwarzenegger lo usi.

Arnold Schwarzenegger lo è Cancellato. Potresti conoscere il film Gomma ha recitato nell’anno 1996. Questa avventura d’azione si è rivelata un successo come gli altri film di Schwarzenegger, e la gente lo ricorda ancora per il ruolo iconico del maresciallo che ha interpretato in questo film. Il problema è che il nome di questa star è in realtà cancellato da alcuni dei suoi film più importanti.

Perché il nome di Arnold Schwarzenegger è stato cancellato?

Ebbene, è abbastanza scioccante che il film che ha reso famosa la star e viceversa non mostri il suo nome nella lista del cast ovvero Il Terminator. Soprattutto, non è successo solo con uno o due film del miliardario, ma con tanti film importanti. Quelli importanti sono Il Terminator, il Predatore, i Gemelli, e Commando.

Arnold Schwarzenegger viene cancellato. #wheresarnold pic.twitter.com/v5zWAAibY3 — Zee Threepio (@ThreepioZee) 27 novembre 2022

Questa non è la prima volta che il nome dell’attore viene rimosso da qualche parte. Questo incidente ci riporta al tempo in cui lo stesso Schwarzenegger chiese alle autorità del suo luogo di nascita a Graz, in Austria, di rimuovere il suo nome dallo stadio di calcio della città. Secondo The Guardian, subito dopo, il suo nome fu rimosso anche dal sito web della città. Tutto questo è accaduto nell’anno 2005. Tuttavia, questo è stato fatto su sua richiesta, ed è strano quando Google lo fa senza alcuna richiesta da parte sua.

@UniWatch Per alcuni anni a Graz, in Austria, il nuovo stadio di calcio è stato intitolato ad Arnold Schwarzenegger. Nel 2005 Schwarzenegger non ha fermato l’esecuzione di Tookie Williams. Poi c’è stato uno sforzo per rinominare lo stadio. Schwarzenegger ha quindi detto alla città di rimuovere il suo nome. pic.twitter.com/PkwoMU43kQ — Texas Trev (@texastrevor) 23 febbraio 2022

Dopo che le richieste di rimozione del suo nome dallo stadio sono aumentate a Graz, che si autodefinisce la “Città dei diritti umani”, il signor Schwarzenegger ha deciso di intraprendere un’azione preventiva.

Tuttavia, ora quel problema tecnico è stato risolto e puoi vedere Schwarzenegger in ogni elenco di cast tranne quello di Predatore. Forse il motivo è che la star non vuole essere chiamata tale!

Cosa ne pensi del guasto? Pensi che fosse intenzionale? Condividi le tue teorie con noi nella sezione commenti qui sotto.

