Arnold Schwarzenegger porta un sorprendente spirito natalizio con World of Tanks

Ogni volta Natale arriva il momento, ci fa sentire un po’ diversi e gioiosi. Guardiamo il nostro film di Natale preferito con le persone che amiamo. Ad alcune persone piace rileggere il libro nel loro comodo letto con una bella tazza di cioccolata calda. Tuttavia, alcuni di loro adorano giocare ai loro giochi preferiti e trascorrere una serata emozionante. Bene, ci sono buone notizie per gli amanti di Il mondo dei carri armati. Questo Natale, Arnold Schwarzenegger e Milla Jovovich stanno arrivando da aggiungere al tuo spirito natalizio.

World of Tanks è un gioco online lanciato nel 2010 da Gioco di guerra. Devi solo entrare con i tuoi amici e far saltare in aria i carri armati degli altri mentre giochi gratuitamente. Il gioco ha diverse modalità e carri armati da tutto il mondo. Il gioco è eccitante grazie alla sua grafica, all’atmosfera, ai diversi veicoli tra cui scegliere e alle diverse modalità in cui giocare. Pertanto, il gioco è molto popolare e questo Natale sarà più speciale grazie al Terminatore stella.

Arnold Schwarzenegger aggiunge jingle allo spirito natalizio

Come ogni anno, anche quest’anno World of Tanks è pronto tirarti su durante le festività natalizie. Il tuo Natale sarà più accogliente ma emozionante grazie ad Arnold Schwarzenegger e Milla Jovovich. In un divertente trailer condiviso su Twitter, Il Terminator attore e Cattivo ospite l’attrice assicura che un bambino possa godersi il suo Natale sui set di un film, condividendo il messaggio di: “Crea tu stesso la vacanza”, invitandoti a celebrare insieme la stagione con loro.

Condividi lo spirito natalizio con World of Tanks, Arnold Schwarzenegger e Milla Jovovich. pic.twitter.com/R1Rd4rDLYG — IGN (@IGN) 25 novembre 2022

Non ci sono ulteriori dettagli a riguardo, ma l’attore 75enne ancora una volta collabora con World of Tanks. Anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, una cosa è certa: sarà fantastico. Se non stai già giocando, assicurati di farlo ora. Perché se hai guardato il video sopra, avresti avuto l’idea del suo percorso avventuroso ora.

Mentre lo studio di gioco sta pianificando il proprio gioco ora, parlaci della tua cosa natalizia preferita da fare. Hai una routine natalizia o sei anche avventuroso come Arnold Schwarzenegger? Raccontaci tutto nella casella dei commenti qui sotto.

