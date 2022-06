‘Army of the Dead: Lost Vegas’ Serie anime Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

L’esercito dei morti è una delle più grandi uscite di Netflix nel 2021 e con essa è nato un nuovissimo universo cinematografico. Guidati da Zack Snyder, i fan del film non vedono l’ora di guardare la serie animata prequel, L’esercito dei morti: Las Vegas perdutache avrebbe dovuto arrivare su Netflix nel 2022.

L’esercito dei morti: Las Vegas perduta è una serie anime horror d’azione originale Netflix in uscita, sviluppata da Jay Olivia e ambientata in Zack Snyder L’esercito dei morti universo cinematografico. Abbiamo visto il rilascio di Esercito di ladri alla fine del 2021 e almeno due progetti, tra cui Las Vegas perduta, sono in lavorazione.

Questa serie anime funge da prequel del lungometraggio horror d’azione L’esercito dei morti.

Vale la pena notare che questo è solo un progetto in arrivo come parte dell’enorme accordo di produzione di Zack Snyder per Netflix, dove è attualmente coinvolto in 5 progetti annunciati esclusivamente per lo streamer.

Zack Snyder fa parte del progetto sia come produttore esecutivo che come regista. È stato anche confermato che Snyder dirigerà solo due episodi, mentre almeno altri due episodi saranno diretti dallo showrunner Jay Olivia. Olivia è anche produttrice esecutiva, creatrice e regista del progetto. Puoi vedere una prima occhiata al suo lavoro dal suo showreel del 2015.

Il nostro primo e fino ad oggi unico primo sguardo alla serie in arrivo è arrivato come parte di uno stream di Twitch in cui Zack Snyder ha condiviso una foto sul suo telefono:

Qual è la trama L’esercito dei morti: Las Vegas perduta?

Prima che Las Vegas cadesse completamente in mano ai non morti, Scott Ward e la sua squadra di soccorso di mercenari furono inviati nelle orde della Sunset Strip mentre tentavano di salvare i civili che lottavano per sopravvivere.

Cosa c’è dietro lo studio di animazione L’esercito dei morti: Las Vegas perduta?

Meduzarts Animation Studio è a capo del progetto e ha sede a Montreal in Canada. Finora hanno lavorato principalmente a progetti di videogiochi tra cui Star Wars: The Force Unleashed, DC’s Injustice e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Secondo il loro LinkedIn, la serie sarà renderizzata nel motore Unreal ed è la “terza serie del gruppo di intrattenimento prodotta in tempo reale” in detto motore.

Tra gli animatori che hanno lavorato al progetto ci sono Paul Griffin che è stato supervisore dell’animazione, Eugene Vasylenko come animatore, Kalvin Lee, Collin Grant e Anthony Winn come artista dello storyboard,

Di seguito abbiamo incorporato uno showreel di alcuni dei precedenti lavori di quello studio:

Di chi sono i membri del cast L’esercito dei morti: Las Vegas perduta?

Finora, i membri del cast che sono stati annunciati ci hanno entusiasmato per il prossimo prequel dell’anime.

A fornire le loro voci per le serie sono artisti del calibro di Joe Manganiello (magico Mike), Christian Slater (Signor Robot), Vanessa Hudgens (Liceo Musicale), e Yetide Badaki (Dei americani).

Sono stati anche annunciati altri membri del cast per la serie anime; amato doppiatore Nolan North (Inesplorato), Ross Butler (13 motivi per cui), Harry Lenix (La lista nera), Jena Malone (The Hunger Games), Christina Wren (Uomo d’acciaio) e la stella nascente di Netflix Anya Chalotra (Lo stregone).

Il cast del film riprenderà i suoi ruoli nella serie anime?

È già stato confermato che cinque membri del cast, incluso Dave Bautista, torneranno per riprendere i loro ruoli nel film.

Unendosi a Bautista nel riprendere i loro ruoli sono; Ana De La Reguera (Narcos), Tig Notaro (Un Mississippi), Omari Hardwick (Calci nel sedere), e Ella Purnell (Dolce amaro).

Di seguito è riportato l’elenco completo dei membri del cast per L’esercito dei morti: Las Vegas perduta:

Ruolo Membro del cast Kate Ward Ella Purnell Scott Ward Dave Bautista Lucilia Anya Chalotra Zeta Jena Malone Cruz Ana de la Reguera Willow Vanessa Hudgens Torrance Christian Slater Rose Joe Manganiello Marianne Peters Tig Notaro Vanderohe Omari Hardwick Chen Ross Butler Meagan Monica Barbaro Clemenson Nolan North Boorman Harry Lennix La regina Meeru Yetide Badaki Nicole Christina Wren

A cosa serve il conteggio degli episodi L’esercito dei morti: Las Vegas perduta?

Ora è stato confermato L’esercito dei morti: Las Vegas perduta avrà un totale di sei episodi.

In termini di data di uscita per L’esercito dei morti: Las Vegas perduta, non è ancora chiaro quando avverrà. Inizialmente era previsto che lo spettacolo sarebbe arrivato nel 2022 (molti hanno indicato la primavera del 2022), ma finora non è venuto alla luce.

Harry Lennix ha suggerito ad aprile che sarebbe stato “molto presto”, ma Snyder Netflix Updates su Twitter ha catturato in particolare una storia di Instagram che suggerisce che lo spettacolo potrebbe avere ancora un po’ di tempo prima del rilascio.

Jena Malone suggerisce che ArmyOfTheDead: Lost Vegas è stato posticipato forse fino al 2023. “Questa serie selvaggia dovrà aspettare fino a…” pic.twitter.com/2XcRn0ox5O — Aggiornamenti Snyder Netflix ⚒️ era della luna ribelle (@SnyderNetflix) 22 maggio 2022

Sei entusiasta per il rilascio di L’esercito dei morti: Las Vegas perduta su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!