La funzione di 115 minuti Tempo di Armaghedon realizzato con un budget di 15 milioni di dollari, vanta un cast impressionante e una storia intrigante che gli spettatori non vorranno perdersi. L’impresa acclamata dalla critica con punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes, e non è un segreto che molti utenti di Netflix potrebbero chiedersi se è un’opzione per loro di divertirsi.

Il film Finland Empire intitolato “A Searing Portrait of America” ​​è scritto e diretto da James Gray, che ha una sfilza di crediti notevoli al suo attivo, tra cui Ad Astra, La città perduta di Z, e La notte è nostra. L’accattivante narrazione è una storia di formazione su uno studente ebreo americano di nome Paul Graff che lotta con le sue esperienze assistendo al pregiudizio nei confronti del suo amico afroamericano Johnny e di se stesso.

Il cast del film è costellato di stelle, con tanti grandi nomi, tra cui Anne Hathaway, Jeremy Strong e Anthony Hopkins. Inoltre, la vincitrice dell’Oscar Jessica Chastain interpreta Maryanne Trump, la sorella dell’ex presidente Donald Trump, nell’avvincente film.

quando Tempo di Armaghedon presentato in anteprima al Festival di Cannes, ha ricevuto una standing ovation di sette minuti, cosa che non accade tutti i giorni.

Armageddon Time con Anne Hathaway è disponibile su Netflix?

La funzionalità ben realizzata ha molto da offrire e molti fattori la rendono un’esperienza ideale da godersi dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, gli abbonati non potranno assistere al film perché Tempo di Armaghedon non è disponibile per la visione su Netflix.

Non temere però perché il servizio di streaming offre tante ottime alternative. Alcune delle eccezionali opzioni pronte per lo streaming ora includono Roma, Il processo ai Chicago 7, e Elegia Hillbillysolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Armageddon Time con Anne Hathaway

Tempo di Armaghedon ha ricevuto un’uscita limitata il 28 ottobre 2022. Il 4 novembre 2022, il film si espanderà a livello nazionale.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: