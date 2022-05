Siamo finalmente a due giorni dal rilascio di Lungo per la corsa, il primo di numerosi adattamenti da libro a schermo di Netflix dopo aver acquistato i diritti di diversi romanzi di Sarah Dessen. Questo film è scritto e diretto da Sofia Alvarez, nota soprattutto per aver scritto le sceneggiature A tutti i ragazzi che ho amato prima e il suo seguito. Alvarez fa il suo debutto alla regia con Lungo per la corsa.

Essendo un film romantico, i fan saranno sicuramente attratti dalla relazione centrale in questo film tra Eli (Belmont Cameli) e Auden (Emma Pasarow). Molti attori finiscono per uscire con i loro co-protagonisti, soprattutto dopo aver girato insieme film romantici. Ma è così con il Lungo per la corsa conduce?

Oltre a Cameli e Pasarow, il film è interpretato anche da Kate Bosworth, Dermot Mulroney, Andie MacDowell, Laura Kariuki, Samia Finnerty e altri!

Are Along for the Ride stelle di Belmont Cameli ed Emma Pasarow che si frequentano?

Per quanto ne sappiamo, Belmont ed Emma non si frequentano nella vita reale. Ma hanno una grande chimica nel film! Entrambi gli attori sono relativamente nuovi sulla scena di Hollywood, quindi i dettagli sulle loro vite personali vengono mantenuti privati, il che è del tutto comprensibile.

Anche se probabilmente non sono coinvolti sentimentalmente, sembra che si siano divertiti molto a fare il film. Il cast è stato davvero amichevole ed estroverso mentre faceva la stampa per promuovere il film e tutti sembrano andare d’accordo. Non c’è da meravigliarsi se tutto sembra naturale sullo schermo!

Se sei una persona che ama i film e i libri romantici, questo film è uno che non vorrai perderti. Netflix descrive il film come dolce e affascinante. Anche se non hai letto il libro su cui si basa, vale comunque la pena dare un’occhiata.

Puoi dare un’occhiata a Belmont ed Emma nei panni di Eli e Auden nel trailer ufficiale del film proprio qui:

Lungo per la corsa uscirà venerdì 6 maggio su Netflix.