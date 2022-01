Archive 81 triplica gli spettatori nella seconda settimana, diventa il secondo spettacolo più ascoltato su Netflix

Siamo tutti circondati da misteri e fantasie e la natura umana è quella di lasciarsi incuriosire da tutto questo. Anche se il più delle volte finiamo per essere spaventati quando lo facciamo, rimaniamo comunque il gatto curioso. Esplorando un tema simile, abbiamo Netflix Archivio 81. Era quasi prevedibile che uno spettacolo come questo sarebbe presto diventato un punto di discussione per molti, e sembra che fosse giunto il momento che accadesse.

Netflix ha recentemente aggiornato i suoi dati settimanali sul sito Web della metrica delle visualizzazioni. Mentre sicuramente ci dà un’idea su Non guardare in alto, racconta anche di un certo programma televisivo che è andato davvero alla grande nell’ultima settimana. Archivio 81 è stato rilasciato il 14 gennaio 2022 e non ci è voluto tempo per scalare la posizione n. 1 nella Top 10 giornaliera della rete di streaming.

Archive 81 diventa il secondo spettacolo più ascoltato in streaming su Netflix

Secondo i numeri rilasciati dalla stessa Netflix, Archive 81 era al numero 7 durante la prima settimana dalla sua uscita. Le ore di streaming per Netflix Original sono state superiori a 22,22 milioni di ore. Tuttavia, in appena una settimana, questo spettacolo ispirato ai podcast è riuscito a triplicare il numero di spettatori e ora è lo spettacolo n. 2 sulla piattaforma con oltre 70,98 milioni di ore di streaming.

Bene, dobbiamo anche considerare che i numeri della prima settimana dello spettacolo erano solo per i primi 3 giorni. Quindi, l’improvviso aumento dei numeri è anche il risultato della maggiore disponibilità dello spettacolo sulla rete. Tuttavia, non possiamo semplicemente ignorare l’attenzione che questo spettacolo sta ricevendo. Ad esempio, il pubblico di Cobra Kai la stagione 4 è scesa dell’11% nella seconda settimana; mentre Lo stregone la stagione 2 ha aumentato il numero di spettatori del 16%. Tutto questo lo dimostra Archivio 81 sta per diventare un enorme successo; le persone lo amano sicuramente e lo fanno crescere molto.

Tuttavia, sarà emozionante vedere come si esibirà lo spettacolo nella terza settimana.

Di cosa tratta lo spettacolo?

Per chi si chiede cosa Archivio 81 is about, ecco per voi una breve descrizione dello spettacolo:

Archivio 81 segue un archivista di nome Dan Turner. Quando un uomo d’affari misteriosamente ricco assume Dan per restaurare un paio di vecchie videocassette, incontra cose davvero strane. Svela misteri vecchi di oltre cento anni, culti e anche la scomparsa di una studentessa di nome Melody Pendras. Lo spettacolo segue da vicino i temi della religione, dell’occulto e del mistero; è un viaggio emozionante per chiunque lo abbia visto.

Hai trasmesso in streaming? Archivio 81 ancora? Se sì, facci sapere le tue opinioni sullo spettacolo nei commenti qui sotto.

