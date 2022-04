Annie Murphy di Russian Doll età, altezza, Instagram, marito e altro ancora

Annie Murphy è meglio conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella sitcom della CBC L’insenatura di Schitt dove ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Alexis Rose. Ora la talentuosa attrice apparirà accanto a Natasha Lyonne, Charlie Barnett e Greta Lee in Bambola russa stagione 2.

Chi ha familiarità con il lavoro di Annie probabilmente sa che ha vinto un Primetime Emmy Award e uno Screen Actors Guild Award per il suo lavoro su L’insenatura di Schitt. Ha anche ottenuto ulteriori nomination per la sua eccellente interpretazione di Alexis nell’amata commedia, che ora è in streaming su Netflix. Oltretutto Bambola russal’attrice sta anche recitando nella commedia oscura di AMC Kevin può scopare da solo.

Se desideri saperne di più su Annie Murphy prima Bambola russa la stagione 2 debutterà mercoledì 20 aprile, ti abbiamo coperto!

Annie Murphy età

Annie Murphy è nata il 19 dicembre 1986 a Ottawa, Ontario, Canada. Ha 35 anni ed è Sagittario.

Altezza Annie Murphy

L’attrice è alta circa 5 piedi e 7 pollici.

Annie Murphy Instagram

L’Instagram di Annie Murphy non viene aggiornato molto spesso, ma puoi seguirla lì per vedere aggiornamenti, immagini dietro le quinte dei suoi progetti e altre clip e foto divertenti occasionalmente. Finora ha aggiornato il suo Instagram solo una volta quest’anno, ma mantiene ancora un seguito molto ampio di oltre 1,8 milioni di follower.

Ha anche un account Twitter verificato, ma non è nemmeno molto attiva lì, con il suo ultimo tweet dell’agosto 2021.

Marito Annie Murphy

È sposata con il cantante e musicista Menno Versteeg delle band Hollerado e Anyway Gang. Sono sposati dal 2011.

Ruoli di Annie Murphy

Come accennato, l’attrice 35enne è nota soprattutto per il suo lavoro L’insenatura di Schitt e il recente Kevin può scopare da solo. Di recente è apparsa anche nella serie Netflix Murderville e ha recitato in altri spettacoli come Pollo Robot, La bella e la bestia, Manovella Yanker, Padre americano!, Blu debuttante, Punto d’infiammabilità e Stato delle montagne blu. Successivamente presterà il suo talento vocale alla commedia animata Lode Petey dove interpreterà il ruolo principale di Petey.