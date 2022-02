Anneliese di Sweet Magnolias Giudice età, Instagram, altezza e altro sull’attrice Annie Sullivan

Magnolie dolci la stagione 2 arriverà finalmente il 4 febbraio e i fan potranno finalmente vedere cosa è successo dopo quel finale scioccante. Per prepararci all’uscita dello show, stiamo conoscendo meglio il cast e il primo della nostra lista è Anneliese Judge.

Anneliese Judge è una stella nascente nell’industria dell’intrattenimento, e dopo il suo ruolo da protagonista come Annie Sullivan in Magnolie dolci, le persone stanno iniziando a prenderne atto. Sarà la prossima grande cosa e siamo orgogliosi di essere testimoni di tutta la sua grandezza.

Prima di vedere cosa combina questa talentuosa attrice Magnolie dolci stagione 2, vogliamo condividere con te la sua età, Instagram e molto altro ancora. La base di fan di Anneliese sta crescendo rapidamente, quindi unisciti al fan club il prima possibile.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Anneliese Judge proprio qui sotto!

Anneliese Giudice età

Secondo Famous Birthdays, Anneliese è nata il 17 dicembre 2001 a Pinehurst, Carolina del Nord. Ha recentemente festeggiato il suo 20esimo compleanno. Il suo segno zodiacale è Sagittario.

Anneliese giudice Instagram

Puoi trovare Anneliese su Instagram @anneliesecjudge. Ha 75.4k follower e 253 post. La maggior parte dei suoi post sono selfie, foto di familiari e amici e qualsiasi progetto a cui sta lavorando. Il suo post più recente era un selfie, con la didascalia che diceva “premi il giorno 1 per la stagione 2!!” Siamo così entusiasti di vederla dentro Magnolie dolci stagione 2.

Guarda questa bellissima foto di Anneliese qui sotto!

Se vuoi conoscere Anneliese a livello più personale, dovresti controllare il suo account Twitter. Tweetta su tutto ciò che ha in mente o su ciò che sta facendo in quel momento. I suoi post più recenti parlano di Magnolie dolci stagione 2. Ha poco più di 2k follower sul suo account Twitter e questo numero dovrebbe aumentare quando la nuova stagione di Magnolie dolci scende il 4 febbraio.

Anneliese altezza del giudice

Come riportato da Famed Star, Anneliese è alta 5 piedi e 5 pollici. Ha occhi castano scuro e capelli castano scuro.

Ruoli del giudice Anneliese

Anneliese è meglio conosciuta per il suo ruolo di Annie Sullivan in Magnolie dolci. Tuttavia, ha anche recitato nel ruolo di Jessica Waters in un film horror chiamato Dov’è Rosa. La vedremo dopo in un cortometraggio intitolato Seguire. Seguire è attualmente in post-produzione con una data di uscita sconosciuta. Non vediamo l’ora di vedere quali ruoli assumerà dopo.

Cattura Anneliese nei panni di Annie Sullivan Magnolie dolci stagione 2 il 4 febbraio solo su Netflix!