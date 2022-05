Anna Delvey e le vittime di “The Tinder Swindler” condividono prove inascoltate inquietanti con Jada Pinkett Smith in “Red Table Talk”

Se ti siedi e fai un elenco degli spettacoli Netflix più discussi negli ultimi mesi, ce ne sono due che arriveranno sicuramente in cima alla lista. Inventare Anna e Il truffatore di Tinder. Basata su crimini veri e truffatori, entrambe le serie hanno attirato molta attenzione da parte degli spettatori. Tuttavia, in mezzo a tutto questo, siamo anche venuti a sapere molto delle persone che sono cadute vittime dei trucchi di Anna Delvey e Il truffatore di Tinder. E ora, due di quelle persone hanno finalmente parlato di tutto Jada Pinkett Smith su Colloquio al tavolo rosso.

Nell’ultimo episodio del talk show condotto da Jada Pinkett Smith, sua figlia Willow e sua madre, Adrienne Banfield-Norris, vediamo Ayleen Charlotte e Rachel Williams parlare delle loro vite per la prima volta dall’uscita della rispettiva serie. . Ecco cosa hanno rivelato nello show.

Ayleen Charlotte parla di una nuova fotografia del truffatore di Tinder Simon Leviev

Nel documentario Netflix, abbiamo visto da vicino come Simon Leviev ha operato come truffatore. Troverebbe donne su Tinder, far loro credere di essere un ricco miliardario e quindi creare uno scenario falso in cui i suoi “nemici” lo inseguivano. Solo per rubare soldi a queste donne. Abbiamo visto dentro Il truffatore di Tinder come ha fatto tutto questo con Charlotte, Sjöholm e Fjellhoy mentre creava storie intriganti che migliorano ulteriormente la sua trama.

Durante l’episodio, Charlotte ha anche rivelato una foto che Leviev le ha inviato. Nella foto, la sua maglietta ha del sangue e ha detto che le persone cercavano la sua vita. Charlotte temeva per entrambe le loro vite ed è stato allora che si è approfittato di lei e ha rubato tutti i risparmi della sua vita.

Rachel Williams sulle sue esperienze con Anna Delvey/Sorokin

Nello stesso episodio di Red Table Talk su Facebook Watch, abbiamo anche Rachel Williams parla di tutto quello che ha passato quando era “amica” della falsa ereditiera tedesca Anna Delvey/Sorokin. Ha parlato della vacanza stravagante in Marocco e di come l’intero importo sia stato caricato sulla sua carta di credito, un importo di 62.000 USD.

Ha rivelato come fosse un compito arduo persino credere che Anna, la sua presunta migliore amica, le avesse fatto tutto questo. Anche se le società di carte di credito alla fine hanno rinunciato a tutti gli addebiti, l’intera faccenda ha infastidito Rachel per molti anni. Ha persino scritto un libro per documentare tutto ciò che ha passato a causa di Anna. Il libro si intitola “La mia amica Anna: la vera storia della falsa ereditiera che ha truffato me e metà di New York”.

Nell’originale Netflix, Inventare Anna, Julia Garner ha interpretato il ruolo di Anna Delvey e Katie Lowes ha interpretato il ruolo di Rachel Williams.

Scopri l’intera puntata di Colloquio al tavolo rosso su Facebook Guarda. Ora puoi guardare in streaming entrambi gli spettacoli su Netflix.

