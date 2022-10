Anime “Blue Lock” in uscita settimanalmente su Netflix in alcune regioni asiatiche

Non c’è mai stato un anno migliore del 2022 per essere un fan degli anime di calcio. Uno dei titoli anime più attesi dell’anno, Serratura bluè disponibile per lo streaming su Netflix, ma solo al di fuori degli Stati Uniti e in alcune regioni.

Il 1 agosto 2018 la serie manga Serratura blu ha debuttato su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha, diventando rapidamente uno dei franchise di manga sportivi più popolari da allora Haikyuu!.

La storia di Blue Lock si svolge dopo la Coppa del Mondo russa del 2018, dove la nazionale di calcio giapponese si è classificata al 16° posto nel torneo. Di conseguenza, la Federcalcio giapponese costruisce una struttura chiamata Blue Lock, dedicata alla ricerca dei migliori giocatori di talento del Giappone.

L’anime è una delle uscite anime più attese dell’anno e alla fine dell’anno scorso, abbiamo affermato che Netflix dovrebbe essere l’unico a raccogliere i diritti di distribuzione (insieme a Ao Ashi).

Dove posso trasmettere in streaming Serratura blu su Netflix?

In totale, ci sono solo 7 regioni attualmente in streaming di episodi di Serratura blu ogni settimana su Netflix con l’episodio 1 in arrivo il 9 ottobre:

Hong Kong

India

Giappone

Malaysia

Filippine

Singapore

Tailandia

Lo spettacolo è disponibile su Netflix di questi paesi con l’audio originale giapponese e una scelta di sottotitoli, tra cui inglese, hindi, malese e cinese tradizionale, come da Unogs.

Dove posso trasmettere in streaming Serratura blu negli Stati Uniti?

Per guardare Serratura blu negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi del mondo (Nord America, Centro America, Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e CSI), avrai bisogno di un abbonamento a Crunchyroll, dove gli episodi sono disponibili settimanalmente e il spettacolo è disponibile esclusivamente.

Poiché al momento non è disponibile il doppiaggio in inglese, gli episodi sono disponibili per lo streaming con sottotitoli in inglese e in molte altre lingue, tra cui portoghese, italiano, francese, tedesco, arabo, russo e altro ancora.

Volere Serratura blu vieni su Netflix USA?

Non c’è alcuna garanzia che Serratura blu arriverà mai alla libreria Netflix negli Stati Uniti, ma considerando quanto ci aspettiamo che la serie anime sia popolare, i fan lo richiederanno sicuramente.

Ti piacerebbe vedere Serratura blu su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!