Angelina da Manifest: Tutte le volte che il personaggio ha ingannato la morte

Se c’è un personaggio che amiamo odiare, è sicuramente l’unica e unica Angelina Meyer. E questo non potrebbe essere più vero Manifesto stagione 4 parte 1. L’attrice Holly Taylor è così dolce e così brava a interpretare la donna squilibrata.

Ci viene presentato per la prima volta il personaggio apparentemente dolce nella premiere della terza stagione. I suoi genitori sono molto religiosi e hanno un certo modo di pensare. Possiamo vedere da dove lo prende Angelina. Michaela e Zeke la trovano in Costa Rica dopo che una chiamata porta la sorella Stone ad Angelina. Perché oh perché i Callings l’hanno fatto?

C’è ancora di più che si svolge Manifesto stagione 4 parte 1. Quando guardi indietro, in realtà ci sono molte volte in cui il personaggio ha imbrogliato la morte. Senza offesa, ma questa ragazza deve andare. Ma l’universo vuole ancora che lei causi problemi per qualche motivo!

Ogni volta che Angelina di Manifest ha imbrogliato la morte

Manifesto stagione 3

Stagione 3, episodio 1: I genitori di Angelina la portano in Costa Rica dopo il suo ritorno dal volo 828. Quando sperimenta Callings, sua madre e suo padre pensano che sia posseduta e la rinchiudono nel loro seminterrato. Michaela viene condotta da lei durante la sua luna di miele con Zeke. Quando la trovano, Angelina sta per tagliarle i polsi con un coltello ma Michaela la salva.

I genitori di Angelina la portano in Costa Rica dopo il suo ritorno dal volo 828. Quando sperimenta Callings, sua madre e suo padre pensano che sia posseduta e la rinchiudono nel loro seminterrato. Michaela viene condotta da lei durante la sua luna di miele con Zeke. Quando la trovano, Angelina sta per tagliarle i polsi con un coltello ma Michaela la salva. Stagione 3, episodio 6: Quando Ben va a casa di Tarik perché crede che Grace, Cal ed Eden siano in pericolo, Angelina è con lui. La famiglia si riunisce, ma Jace inizia a sparare agli Stones. Angelina è in macchina in questo momento e avrebbe potuto essere facilmente uccisa.

Quando Ben va a casa di Tarik perché crede che Grace, Cal ed Eden siano in pericolo, Angelina è con lui. La famiglia si riunisce, ma Jace inizia a sparare agli Stones. Angelina è in macchina in questo momento e avrebbe potuto essere facilmente uccisa. Stagione 3, episodio 13 (finale): Quando Angelina crede che Eden sia il suo angelo custode, torna a casa della Pietra, accoltella Grace e rapisce Eden. Dà fuoco alla casa per dimostrare che Eden l’avrebbe salvata. Ancora una volta, se la cava senza alcun danno. E ci sono ancora più chiamate ravvicinate nella stagione 4. Continua a leggere qui sotto!

Attenzione: Spoiler per Manifesto stagione 4 parte 1 qui sotto!

Manifesto stagione 4

Stagione 4, episodio 5: In un flashback dopo che Angelina ha rapito Eden, stava per gettare se stessa e il bambino da un ponte. Viene fermata quando Eden chiama sua madre. Pensando che la stia “scegliendo”, questa è una prova sufficiente per Angelina che Eden è di nuovo il suo angelo custode.

In un flashback dopo che Angelina ha rapito Eden, stava per gettare se stessa e il bambino da un ponte. Viene fermata quando Eden chiama sua madre. Pensando che la stia “scegliendo”, questa è una prova sufficiente per Angelina che Eden è di nuovo il suo angelo custode. Stagione 4, episodio 5: Nello stesso episodio del presente, Angelina sopravvive in qualche modo all’esplosione nella pensione di Adrian dove si nascondono lei ed Eden. Un’altra pazza passeggero, Erika, ha creato bombe intorno alla proprietà e ne ha parlato ad Angelina. Perché diavolo dovrebbe farlo? Naturalmente, Angelina ne approfitta e usa un detonatore quando Ben prende Eden. Anche se era in casa quando suona, in qualche modo esce. E sfortunatamente, mentre giace in mezzo alla strada, Adrian trova Angelina e la aiuta.

Nello stesso episodio del presente, Angelina sopravvive in qualche modo all’esplosione nella pensione di Adrian dove si nascondono lei ed Eden. Un’altra pazza passeggero, Erika, ha creato bombe intorno alla proprietà e ne ha parlato ad Angelina. Perché diavolo dovrebbe farlo? Naturalmente, Angelina ne approfitta e usa un detonatore quando Ben prende Eden. Anche se era in casa quando suona, in qualche modo esce. E sfortunatamente, mentre giace in mezzo alla strada, Adrian trova Angelina e la aiuta. Stagione 4, episodio 8: La mamma di Angelina la tiene di nuovo prigioniera e la cloroformizza. Vuole che Angelina guardi Adrian morire, pensando di ripulire il mondo da coloro che hanno portato sua figlia fuori strada. Se Angelina non fosse riuscita a scappare, Noelle avrebbe potuto benissimo averla uccisa. È chiaramente instabile come sua figlia.

La mamma di Angelina la tiene di nuovo prigioniera e la cloroformizza. Vuole che Angelina guardi Adrian morire, pensando di ripulire il mondo da coloro che hanno portato sua figlia fuori strada. Se Angelina non fosse riuscita a scappare, Noelle avrebbe potuto benissimo averla uccisa. È chiaramente instabile come sua figlia. Stagione 4, episodio 10: Questa ragazza ha davvero dimostrato di non poter morire. Alla sua vecchia scuola, le finestre in frantumi e le pietre cadono su di lei quando usa lo Zaffiro Omega per allontanare Ben da lei. Eppure, in qualche modo, sta ancora andando forte. Il che porta alla prossima esperienza di pre-morte.

Questa ragazza ha davvero dimostrato di non poter morire. Alla sua vecchia scuola, le finestre in frantumi e le pietre cadono su di lei quando usa lo Zaffiro Omega per allontanare Ben da lei. Eppure, in qualche modo, sta ancora andando forte. Il che porta alla prossima esperienza di pre-morte. Stagione 4, episodio 10 (parte 1 finale): Se la tua mano cade nella lava calda e ardente, penseresti che brucerebbe, giusto? Bene, la mano di Angelina l’ha fatto. Ma questo in qualche modo le ha permesso di “assorbire” l’ultima parte rimasta dell’Omega Sapphire nella sua pelle, provocando il caos infuocato nello scatto finale prima che diventasse nero.

Sono così nervoso per quello che verrà dopo! Quante altre esperienze di pre-morte dovrà affrontare questa ragazza instabile nella parte 2? Come finirà tutto? Tante cose da aspettarsi nel lotto finale di Manifesto episodi della quarta stagione!

Manifesto la stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.