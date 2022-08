Aneesa e Fabiola finiscono insieme nella terza stagione di Never Have I Ever?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per Never Have I Ever stagione 3*

Il dramma relazionale è sempre stato in prima linea in Never Have I Ever da quando lo spettacolo è andato in onda su Netflix nel 2020.

Mentre le romantiche disavventure di Devi con Paxton, Ben e il nuovo arrivato Des sono al centro della scena per la maggior parte del tempo, i personaggi secondari dello show hanno ancora il loro tempo per brillare.

Dopo che entrambi sono usciti con altre persone all’inizio della terza stagione, Fabiola e Aneesa si dimostrano una coppia a sorpresa quando si incontrano inaspettatamente.

Non sorprende che la nuova relazione si sia rivelata un enorme argomento di discussione tra i fan.

Fabiola e Aneesa iniziano una relazione inaspettata

Nell’episodio 2 di Never Have I Ever stagione 3, Aneesa è rimasta sconvolta dall’attuale fidanzato Ben Gross poiché si rende conto che ha ancora dei sentimenti per Devi poiché le ha mancato di segnare il gol della vittoria nella sua partita di calcio (o calcio se preferisci) perché era troppo impegnato a scriverle.

Dopo essere stata consolata da Fabiola, Aneesa la bacia inaspettatamente e per i prossimi episodi lascia la coppia incredibilmente confusa sui loro sentimenti.

Alla fine Aneesa decide di rompere con Ben e nell’episodio 5, lei e Fabiola rivelano che si piacciono entrambi e iniziano a frequentarsi.

La coppia annuncia ufficialmente la loro relazione con il gruppo nell’episodio 7 e ci sono abbracci tutt’intorno.

Aneesa e Fabiola stanno insieme?

No, purtroppo per i caricatori di Aneesa e Fabiola, la coppia non sta insieme e si lascia prima della fine della stagione 3.

Dopo che la coppia ha condiviso baci piuttosto imbarazzanti e interazioni romantiche, Aneesa inizia a dubitare della loro relazione e si rende conto che il suo primo bacio con Fabiola è stato così bello perché è stata una cosa improvvisata quando si sentiva giù.

Nell’episodio 8, dopo che la testa di Fabiola è stata girata dalla nuova arrivata Addison, Aneesa giunge alla conclusione che stanno meglio come amiche e accettano di lasciarsi.

Di conseguenza, questo consente a Fabiola di inseguire Addison, uno degli amici di Des della scuola privata, e si sono subito trovati d’accordo e hanno avuto una relazione da soli.

Aneesa, nel frattempo, rimane single entro la fine della terza stagione.

I fan reagiscono al romanticismo a sorpresa

È sicuro che la relazione tra Aneesa e Fabiola in Never Have I Ever sia stata un enorme argomento di discussione tra i fan, con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto: “Aneesa e Fabiola sono la coppia di cui non sapevo di aver bisogno”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Ok, sto guardando Never Have I Ever e sto amando Fabiola in questa stagione. Non mi è mai piaciuta molto Eve ma lei con Aneesa? Mi piace molto la loro chimica e ho potuto davvero sentire la tensione”.

“Aspetta, aspetta, aspetta, Aneesa e Fabiola saranno una cosa?” ha commentato questo entusiasta fan.

Tuttavia, la rottura di Aneesa e Fabiola non è andata bene ad alcuni fan.

“Aneesa e Fabiola sono state fatte SPORCHE dagli sceneggiatori”, ha detto questo fan. “Avrebbero potuto essere la coppia migliore dell’intero spettacolo.”

Mentre questo fan ha aggiunto: “Potevano essere Fabiola e Aneesa ma si sono lasciati per qualche motivo stupido?!”

E infine, questo fan ha commentato: “Il mio unico problema con Never Have I Ever è rompere Aneesa e Fabiola”.

La stagione 3 di Never Have I Ever è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 12 agosto 2022.

