fiume vergine la stagione 4 si sta avvicinando rapidamente e porterà con sé così tanto dramma. C’è così tanto da disfare!

Ci siamo lasciati nella terza stagione scoprendo che Mel è incinta (yay!). Ma qual è il trucco? Non sa se il padre è Jack o il suo defunto marito Mark. Durante la visita a sua sorella a Los Angeles, Mel ha deciso di usare gli embrioni che condivideva con il suo defunto marito. E la fecondazione in vitro ha funzionato. Ma ora non sa chi sia il padre biologico.

Inoltre, visto che ha utilizzato due embrioni, è possibile che la madre ne aspetti più di un piccolo? Secondo la sinossi di Netflix, Jack è solidale ed entusiasta, ma vedremo che la questione della paternità continua a tormentarlo.

Quando un’attrice rimane incinta nella vita reale, molti spettacoli finiscono per dover scrivere durante la gravidanza. A seconda dei tempi e del programma delle riprese, può essere molto difficile evitarlo. Quindi, il successo di Netflix ha deciso di scrivere durante la gravidanza perché l’attrice di Mel Alexandra Breckenridge si aspettava nella vita reale?

Anche la star di Virgin River Alexandra Breckenridge è incinta nella vita reale?

La risposta a questa domanda è no! Quelli fiume vergine gli scrittori hanno deciso di inventare questa trama da soli. Non avevano un lavoro sul fatto che l’attrice fosse incinta nella vita reale. Questa stagione sarà così emotivamente estenuante!

Breckenridge è sposato con il chitarrista Casey Hooper. I due si sono scambiati i voti a settembre 2015. Hanno avuto il loro primo figlio, un maschio, a settembre 2016, e una figlia a dicembre 2017. Quindi sono passati anni da quando l’attrice era incinta. Anche le riprese della prima stagione della serie sono iniziate a dicembre 2018, dopo che ha avuto il suo secondo figlio.

Virgin River stagione 4 debutterà mercoledì 20 luglio su Netflix.