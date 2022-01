Anche la figlia di Harlan Coben ha lavorato con papà in Stay Close su Netflix

Harlan Coben è l’uomo dietro alcuni thriller Netflix di recente successo. Ha davvero prestato il suo genio al gigante dello streaming. Forse non è l’unica cosa che Coben ha dato alle sue opere Stay Close. Di recente ha rivelato che anche sua figlia ha lavorato con lui in Stay Close. Ma è così?

Lo scrittore pluripremiato Coben onestamente non ha bisogno di presentazioni, poiché è un nome piuttosto importante nella letteratura americana contemporanea. Ma le cose hanno preso una piega più felice quando ha firmato un accordo multimilionario con Netflix nell’agosto 2018; in base al quale la rete di streaming lavorerà per dare vita a 14 dei suoi libri. Abbiamo già 5 dei suoi libri che sono stati trasformati in programmi Netflix Original.

Leggi anche: “È stata dura” – Il cast di Cobra Kai parla della scena del combattimento in piscina del ballo di fine anno nella stagione 4

Harlan Coben e sua figlia lavorano insieme a Stay Close

Harlan Coben e Netflix sono stati una grande coppia negli ultimi anni e la recente uscita di Stay Close ne è solo un’altra prova. Proprio come tutte le opere di Coben, anche questo è un dramma criminale e misterioso ed è abbastanza intrigante da averti con il fiato sospeso per tutto il corso. La serie presenta alcuni attori di talento come Cush Jumbo, Richard Armitage, Sarah Parish e James Nesbitt.

Oltre a tutti questi attori straordinari, c’era qualcun altro che lavorava a questo progetto che Coben adora molto. Quel qualcuno è sua figlia di 25 anni Charlotte Coben. È una sceneggiatrice e ha lavorato a stretto contatto con suo padre su due diversi progetti per Netflix.

Il lavoro di Charlotte Coben con suo padre per Netflix

Ti sorprenderà sapere che questa non è la prima volta che la figlia di Coben lavora a un progetto con lui. Charlotte faceva parte della stanza degli sceneggiatori quando Harlan stava lavorando a The Stranger di Netflix. Ha anche scritto un episodio della miniserie, ovvero il quinto episodio.

Mentre questa volta, ha ricevuto più apprezzamento da suo padre mentre lavorava come produttrice di storie per Stay Close. Charlotte ha anche scritto due episodi per questa miniserie e speriamo che ne scriverà altri se vedremo Stay Close Stagione 2.

LEGGI ANCHE: Il meglio degli spettacoli e dei film di Harlan Coben in streaming su Netflix in questo momento

Il post La figlia di Harlan Coben ha lavorato anche con papà in Stay Close su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.